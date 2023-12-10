Рецепт незвичайної картоплі на свята від Лілії Цвіт: готується легко, виходить завжди дуже смачною, з ніжною сирною серединкою
Українці навіть попри війну прагнуть, аби їх різдвяний і новорічний стіл виглядав не лише багато та святково, але й щороку намагаються додати до нього щось новеньке. Ну, на крайній випадок приготувати знайому страву по-новому. Так зокрема вчинила і львівянка Лілія Цвіт, запропонувавши замітити традиційну картопляну «пюрешку» на картопельку, запечену з сиром.
Фудблогерка назвала цей рецепт одним зі своїх улюблених і сподівається, що він сподобається й іншим господиням.
«Готується просто, а виходить дуже смачно і гарно, по-святковому! Хрустка скоринка і ніжна сирна серединка! Обережно, не проковтніть язик!!», — попередила вона.
Що потрібно:
- картопля — 12 шт (2 кг)
- оцет — 1 ст. л
- сіль — 1 ч. л
- сир — 100 г
- масло — 30 г
- часник — 3 зубчики
- сметана — 1 ст. л
- кріп — 30 г.
Етапи готування
Для початку картоплю слід відварити у воді з додаванням оцту (аби не розварилася) до готовності.
Далі на овочах робляться надрізи навхрест (прорізати до кінця не треба).
Підготовлену таким чином бульбу трохи «розкриваємо».
Готуємо начинку з сиру, вершкового масла, сметани, кропу та часнику.
Начинаємо квртоплю і відправляємо запікатися на 10 хвилин у добре розігріту духовку (200 градусів).
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