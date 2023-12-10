Рецепт незвичайної картоплі на свята від Лілії Цвіт: готується легко, виходить завжди дуже смачною, з ніжною сирною серединкою

Українці навіть попри війну прагнуть, аби їх різдвяний і новорічний стіл виглядав не лише багато та святково, але й щороку намагаються додати до нього щось новеньке. Ну, на крайній випадок приготувати знайому страву по-новому. Так зокрема вчинила і львівянка Лілія Цвіт, запропонувавши замітити традиційну картопляну «пюрешку» на картопельку, запечену з сиром.

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Фудблогерка назвала цей рецепт одним зі своїх улюблених і сподівається, що він сподобається й іншим господиням.

«Готується просто, а виходить дуже смачно і гарно, по-святковому! Хрустка скоринка і ніжна сирна серединка! Обережно, не проковтніть язик!!», — попередила вона.

Що потрібно:

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картопля — 12 шт (2 кг)

оцет — 1 ст. л

сіль — 1 ч. л

сир — 100 г

масло — 30 г

часник — 3 зубчики

сметана — 1 ст. л

кріп — 30 г.

Етапи готування

Для початку картоплю слід відварити у воді з додаванням оцту (аби не розварилася) до готовності.

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Далі на овочах робляться надрізи навхрест (прорізати до кінця не треба).

Підготовлену таким чином бульбу трохи «розкриваємо».

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Готуємо начинку з сиру, вершкового масла, сметани, кропу та часнику.

Начинаємо квртоплю і відправляємо запікатися на 10 хвилин у добре розігріту духовку (200 градусів).

Нагадаємо, що в зв'язку з тим, що наступний рік буде за Східним календарем роком Дракона, дедалі більше кулінарів присвячують цій міфічній тварині свої страви. В той же час любителі «західних» традицій частування можуть вибрати інші напої та закуски — «ялинку», «хвіст павича» та «грибну галявину» — відома блогерка Аліна FoodDee запропонувала українцям велике меню на святковий стіл.

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