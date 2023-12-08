Свято наближається: красуня-блогерка з чарівним голосом запропонувала святкове меню на Новий рік

Українська фудблогерка Alina Foodee, яка нещодавно порадувала читачів рецептом смачних пампухів, вже склала приблизне новорічне меню. У ньому повний набір — основна страва, закуски та десерт.

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Аліна рекомендує господиням заздалегідь підготувати необхідні продукти, щоби підготовка до свята пройшла у спокійній обстановці.

«Меню на Новий рік 2024 року! Дуже красиві, смачні та прості закуски, основна страва та десерт. Ваше свято буде незабутнім, а Ви зовсім не втомитеся, а, навпаки, отримаєте заряд енергії та натхнення!» — впевнена блогерка.

Новорічна закуска «Ялинка»

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Листкове тісто — 450 г

Бекон — 4 смужки

Сир — 4 скибочки

Зверху посипати сушеним часником, базиліком, орегано та чорним меленим перцем.

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Закуска «Новорічні пухнастики»

Сир — 50 г

Яйця — 2 шт.

Часник — 1 зубчик

Плавлений сир — 2 шт. (150 г)

Майонез — 1 ст.л.

Консервована кукурудза — 1 ст.л.

Крабові палички — 200 г

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Тарталетки з огірка

Огірок — 1 шт.

Вершковий сир — 100 г

Гірчиця у зернах — 1 ч.л.

кріп

Слабосолона форель або сьомга — 150 г

Листя салату

Тарталетки з ковбасою

Маринований огірок — 0,5 шт.

Ковбаса — 12−16 скибочок

Помідор черрі — 2−3 шт.

кріп



Закуска з оселедцем

Оселедець — 1 шт. (2 філе)

Хліб житній — 3 шт.

Яйце варене — 3 шт.

Майонез — 1 ст.л.

Гірчиця у зернах — 1 ст.л.

Цибуля червона — 1 шт. (цукор — 0,5 ч.л., яблучний оцет — 1 ч.л.)



Закуска «Зелений дракон»

Лаваш — 1 шт.

Вершковий сир — 150 г

Норі — 2−3 шт.

Солена форель або сьомга — 150 г

Авокадо — 0,5 шт.



Закуска «Хвіст павича»

Баклажан — 1 шт.

Помідор — 2−3 шт.

Огірок — 1−2 шт.

Перець жовтий — 1 шт.

Майонез — 1 ст.л.

Оливки чорні — 6−8 шт.

Листя салату чи петрушка

Часник — 1 зубчик



Картопля «Грибна галявина»

Цибуля — 1 шт.

Морква — 1 шт.

Картопля — 700 г

Плавлений сир «Янтар» — 200 г

Гриби — 250−300 г

Вершкове масло — 10 г

Сіль, чорний мелений перець, сушений часник



Свинина з ананасами

Свинина — 700 г

Ананас консервований — 4−8 кілець

Сир — 150 г

Гірчиця у зернах — 4 ч.л.

Чорнослив — 4−8 шт. (або чорні оливки)



Десерт «Зимовий сніг»

Сметана — 320 г

Згущене молоко — 50−100 г (або до смаку)

Желатин — 1 ч.л.

Вода — 2 ст.л.

Ванільний цукор 5−10 г

Сік половини лимона

Мандарини

Кокосова стружка

Зерна граната та м'ята для прикраси.

У своєму відео Аліна показала, як приготувати страви та прикрасити їх, щоб порадувати гостей та близьких.

А ще одна відома майстриня Тетяна Литвинова вважає, що на новорічному столі, окрім м'ясних ситних страв, має бути обов'язково щось легке та дієтичне. Вона впевнена, що багатьом сподобається її рецепт курячих рубаних котлет з овочами.

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