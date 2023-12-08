Салат «Зелений дракон»: страва, яка займе почесне місце на святковому столі (відео)
Попри те, Новий рік за Східним календарем настане тільки 10 лютого, навіть європейці починають готуватися до його приходу вже зараз. Адже могутній Зелений Дерев'яний Дракон обдарує золотом і сріблом не тільки жителів Азії, а і всіх землян, які вірять в його чудодійні можливості.
А найбільш доступний спосіб привернути до себе увагу Зеленого Дракона — запросити його до святкового столу на почесне місце, у вигляді одного з головних блюд — яскравого салата.
Про те, як приготувати такий салат, розповіли в мережі.
Продукти:
Цибуля ріпчаста 90−100 гр
Сирки плавлені 3 шт. (210 гр)
Яйця варені 3 шт
Картопля відварена (середня) 3 шт
Курка копчена 300 гр
Майонез 200 гр
Сіль за бажанням
Маринад для цибулі:
Цукор 1 ст. л
Сіль 0,5 ч. л
Яблучний оцет 3 ст. л (або 9% оцет 2 ст. л)
Окріп 100 мл
Для прикрас:
Ківі 4−6 шт
Солодкий червоний перець 1 шт
Оливки чорні 2−3 шт
Кріп свіжий 20 гр
Трохи майонезу
Як приготувати такий «шедевр», детально показано у ролику.
Нагадаємо, відома блогерка Людмила Борщ пропонує приготувати на Різдво та Новий рік салати «Французький бульвар» та «Чорна перлина», а красуня Alina Foodee навіть розробила ціле святкове меню.57