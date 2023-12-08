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Салат «Зелений дракон»: страва, яка займе почесне місце на святковому столі (відео)

19:40 8 грудня 2023
салат

Попри те, Новий рік за Східним календарем настане тільки 10 лютого, навіть європейці починають готуватися до його приходу вже зараз. Адже могутній Зелений Дерев'яний Дракон обдарує золотом і сріблом не тільки жителів Азії, а і всіх землян, які вірять в його чудодійні можливості.

А найбільш доступний спосіб привернути до себе увагу Зеленого Дракона — запросити його до святкового столу на почесне місце, у вигляді одного з головних блюд — яскравого салата.

Про те, як приготувати такий салат, розповіли в мережі.

Продукти:
Цибуля ріпчаста 90−100 гр
Сирки плавлені 3 шт. (210 гр)
Яйця варені 3 шт
Картопля відварена (середня) 3 шт
Курка копчена 300 гр
Майонез 200 гр
Сіль за бажанням

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Маринад для цибулі:
Цукор 1 ст. л
Сіль 0,5 ч. л
Яблучний оцет 3 ст. л (або 9% оцет 2 ст. л)
Окріп 100 мл

Для прикрас:
Ківі 4−6 шт
Солодкий червоний перець 1 шт
Оливки чорні 2−3 шт
Кріп свіжий 20 гр
Трохи майонезу

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Як приготувати такий «шедевр», детально показано у ролику.

Нагадаємо, відома блогерка Людмила Борщ пропонує приготувати на Різдво та Новий рік салати «Французький бульвар» та «Чорна перлина», а красуня Alina Foodee навіть розробила ціле святкове меню.

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