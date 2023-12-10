36.91 / 37.42 39.90 / 40.56
Київ: -2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Якщо інші ослабнуть»: Шольц пообіцяв подальшу військову допомогу Україні

10:45 10 грудня 2023
Олаф Шольц

Канцлер Олаф Шольц не очікує швидкого завершення війни в Україні. Тому важливо, щоб Німеччина була здатна робити те, що необхідно протягом тривалого часу. На його думку, очільник кремля путін не повинен покладатися на те, що Захід відступить, пише німецький мовник n-tv.

Олаф Шольц закликав Німеччину до тривалої підтримки України.

«Ця війна, ймовірно, не закінчиться найближчим часом, — сказав він. — Тому важливо, щоб ми могли робити те, що необхідно протягом тривалого часу, а саме продовжувати підтримувати Україну в її оборонній кампанії».

Своїм вторгненням в Україну у 2022 році росія скасувала всі угоди про мир і безпеку в Європі, заявив політик. Повинна бути ясність, що «кордони в Європі більше не будуть пересуватися силою».

«Німеччина навіть повинна бути готова зробити ще більше, якщо інші ослабнуть», — сказав Шольц, очевидно, натякаючи на неясну політичну ситуацію в США напередодні президентських виборів наступного року. Тому з німецького боку мають бути прийняті певні рішення.

РЕКЛАМА

Олаф Шольц нагадав, що путін не повинен очікувати, що Німеччина відступить.

Нагадаємо, днями ще одна група українців пройшла у ФРН підготовку на Patriot.

РЕКЛАМА

Читайте також: «Якщо путіна не зупинити в Україні, він повернеться за новими жертвами», — Девід Кемерон

РЕКЛАМА

75

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

У січні-2024 в Україні можуть виникнути проблеми із виплатою пенсій: у чому причина

Гороскоп

Попереду — крутий поворот: 2024 стане переломним у долі п'яти знаків зодіаку

Паштет

Паштет з лососевих обрізків — оригінальний та дуже смачний рецепт від відомого одеського фудблогера

Сільська криниця взимку

Трагедія на Одещині: хлопець впав у колодязь, коли набирав воду

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту