«Якщо інші ослабнуть»: Шольц пообіцяв подальшу військову допомогу Україні
Канцлер Олаф Шольц не очікує швидкого завершення війни в Україні. Тому важливо, щоб Німеччина була здатна робити те, що необхідно протягом тривалого часу. На його думку, очільник кремля путін не повинен покладатися на те, що Захід відступить, пише німецький мовник n-tv.
Олаф Шольц закликав Німеччину до тривалої підтримки України.
«Ця війна, ймовірно, не закінчиться найближчим часом, — сказав він. — Тому важливо, щоб ми могли робити те, що необхідно протягом тривалого часу, а саме продовжувати підтримувати Україну в її оборонній кампанії».
Своїм вторгненням в Україну у 2022 році росія скасувала всі угоди про мир і безпеку в Європі, заявив політик. Повинна бути ясність, що «кордони в Європі більше не будуть пересуватися силою».
«Німеччина навіть повинна бути готова зробити ще більше, якщо інші ослабнуть», — сказав Шольц, очевидно, натякаючи на неясну політичну ситуацію в США напередодні президентських виборів наступного року. Тому з німецького боку мають бути прийняті певні рішення.
Олаф Шольц нагадав, що путін не повинен очікувати, що Німеччина відступить.
Нагадаємо, днями ще одна група українців пройшла у ФРН підготовку на Patriot.
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