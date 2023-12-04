Ворогу буде несолодко: ще одна група українців пройшла підготовку на Patriot

Бундесвер провів навчання другої групи українських військовослужбовців на зенітно-ракетному комплексі Patriot (перший такий ЗРК Німеччина передала Україні ще у квітні цього року). Навчання близько 70 чоловіків і жінок завершилося після більш ніж шести тижнів. «Захист повітряного простору України є центральним завданням», — заявив генерал-лейтенант Андреас Марлоу, командувач багатонаціонального тренувального командування під час відвідування полігону.

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Він зазначив, що російські атаки були спеціально спрямовані проти цивільної інфраструктури в Україні, пише https://www.t-online.de/.

Марлоу відвідав базу ВПС у Німеччині, яка не була названа публічно, де проходять навчання українці за спеціальною програмою. Саме командування тренувань базується в Штраусберзі під Берліном і керує роботою тренувальної місії ЄС в Україні (EUMAM), яка була започаткована понад рік тому. Бундесвер та його партнери мають намір до кінця року підготувати близько 10 000 українців до виконання різних завдань.

У жовтні федеральний канцлер Олаф Шольц (СДПН) пообіцяв Україні подальше постачання зброї та фінансову підтримку. Цей так званий зимовий пакет включає все необхідне для протиповітряної оборони. Німеччина також надасть Україні додаткову систему Patriot.

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Тим часом у Повітряних силах України назвали зброю, яка навіть краще за Patriot збиває дрони ворога.

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