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Світ

«Якщо путіна не зупинити в Україні, він повернеться за новими жертвами», — Девід Кемерон

20:30 6 грудня 2023
Девід Камерон

Очільник британського МЗС Девід Кемерон в авторській колонці газети Sun написав: впевнений, що президент росії повернеться «по добавку», якщо його не спинити в Україні, й додав, що Велика Британія має зрозуміти, як змінився світ.

«У США тривають дебати про те, скільки та як довго допомагати Україні. Я знаю, що аргументи про те, що європейська безпека — це американська безпека та що диктаторів не можна умиротворяти, переможуть, — вважає дипломат. — Драматичним поворотом стало те, що три тижні тому король Чарльз надав екслідеру Торі титул пера, що дозволило йому обійняти керівну посаду в кабінеті Ріші Сунака. Важко пригадати часи такої небезпеки й невизначеності».

Девід Кемерон описує відвідини розбомбленого собору в Україні. Він підкреслює, що у Великій Британії повинні розуміти, як змінився світ:

«Сили, які його формують, — підбурювач війни в кремлі, більш агресивний Китай, ісламістський екстремізм, що отруює молоді уми, — ці речі не зникнуть за одну ніч. Немає сенсу сподіватися на якесь магічне повернення до світу, яким він був колись. Надія — це не політика. Якщо путіна не зупинити в Україні, він повернеться за чимось більшим. І ми знаємо з нашої історії, що умиротворення диктаторів в кінцевому підсумку руйнує британські інтереси та коштує життів британців».

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс спростував новину, що Королівський флот захищатиме зерновози в Чорному морі.

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