Мідні дроти з них масово крадуть: росіяни скаржаться на північнокорейські боєприпаси

Нерівномірне розсіювання, підвищений знос, зниження точності стрільби та зменшення дальності. Такі результати випробування зарядів для 152-мм снарядів, що постачає до рф Північна Корея, оприлюднив один з російських телеграм-каналів. Випробування провели після того, як російські артилеристи почали скаржитися на жахливу якість імпортних боєприпасів.

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Про проблеми з північнокорейськими боєприпасами повідомило видання Defence Express з посиланням на публікації одного з головних російських військових телеграм-каналів.

Російських артилеристів підштовхнули до перевірки боєприпасів з КНДР систематично фіксовані відмінності в дальності польоту. Результати показали використання різних типів пороху в різних зразках. Проблема в тому, що залежно від використаного пороху такий заряд змінює свою масу.

Крім того, чи не кожен заряд був оснащений свинцевим дротом для зменшення мідного покриття ствола пускової установки. Деякі заряди також мали сліди розкриття герметично закритої гільзи.

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На практиці такі дефекти можуть спричинити серйозні проблеми на полі бою. Йдеться про нерівномірність розльоту снарядів, що означає зниження точності вогню. Це, своєю чергою, тягне за собою значне збільшення витрат таких боєприпасів. А більша кількість випущених набоїв означає більший знос зброї.

Як повідомляє Defence Express, відсутність такого, здавалося б, тривіального елементу, як мідний дріт, спричиняє своєрідне замкнене коло витрат на використання військової техніки. А дріт відсутній тому, що робітники заводів у Північній Кореї, ймовірно, масово крадуть його. Оскільки контроль якості продукції в КНДР, як і в усіх системах, заснованих на «плановій економіці», не на найвищому рівні.

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Звичайно, будь-які такі боєприпаси, навіть дефектні, все одно смертельно небезпечні, пише DE. Однак у випадку з артилерійськими снарядами мова йде про величезні обсяги їх використання. За найскромнішими підрахунками, Пхеньян відправив москві близько 1 мільйона артилерійських снарядів.

Крім того, окупанти почали частіше застосовувати на фронті 500-кілограмові касетні авіабомби РБК-500.

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