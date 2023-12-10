В Україні майже півтисячі населених пунктів залишились без світла: в Міненерго пояснили, чи пов’язано це з блекаутами

В неділю, 10 грудня, в Україні знеструмлено майже 500 населених пунктів. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

За даними відомства, станом на ранок 10 грудня без світла залишались 455 населених пунктів.

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При цьому енергетики зазначили, що дефіциту в енергосистемі немає, відключення не застосовуються у жодній області.

Ситуація по областях:

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- Дніпропетровська область: через негоду в області знеструмлено 15 населених пунктів (1455 споживачів).

- Донецька область: залишається знеструмленим 121 населений пункт, з них 14 частково (121 647 споживачів).

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- Запорізька область: негода знеструмила 20 населених пунктів (1696 точок обліку), а через бої — без світла 63 населених пункти.

- Сумська область: через обстріли знеструмлено 6 населених пунктів (622 споживачі). Всього відключено 51 населений пункт, з них 14 частково (4906 споживачів).

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- Харківська область: через бойові дії у Куп'янську без газу лишилися низка споживачів.

- Чернігівська область: без світла 9 населених пунктів, з них 7 частково (1275 споживачів).

При цьому в міністерстві додали, що наразі ситуація зі світлом в Україні стабільна, відключень електроенергії немає. Але через постійні російські обстріли у прифронтових регіонах спостерігаються перебої. Крім того, в Україні три дні поспіль фіксували рекордно високий рівень споживання електроенергії. В «Укренерго» прогнозують, що українцям доведеться пережити ще кілька напружених тижнів.

Енергозабезпечення населених пунктів залежить не тільки від погоди, а й від ситуації з безпекою. Як відомо, від російських обстрілів, в результаті яких є влучання в об'єкти критичної інфраструктури, у споживачів фіксуються тимчасові перебої з енергопостачанням.



Нагадаємо, ввечері 9 грудня, сили ППО збили над Криворізьким районом російську ракету. Уламки пошкодили приміщення одного з підприємств та зачепили 2 вантажівки.

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