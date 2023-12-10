Головне — зберігайте спокій: що робити, якщо патрульний вимагає хабаря (інструкція для водіїв)

Практика показує, що водіям важливо не тільки знати Правила дорожнього руху (ПДР), але й вміти правильно відповідати на запитання поліції й правильно поводитись у ситуаціях, пов’язаних з хабарництвом на дорозі.

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Якщо водій погоджується на пропозицію «вирішити проблему мирно тут і зараз» замість виписки штрафу, він стає співучасником корупції.

Про це пише Hotline.Finance.



Також видання приводить рекомендації стосовно того, що робити, якщо авто зупиняє поліція і неоднозначно натякає на те, що не проти отримати хабар.

В такому випадку експерти рекомендують, перш за все, перевірити посвідчення правоохоронця.

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«Попросіть співробітника пред’явити службове посвідчення та запам’ятайте його ПІБ. Відповідно до законодавства України, поліцейський зобов’язаний пред’явити посвідчення та назвати своє прізвище, посаду та спеціальне звання», — рекомендують експерти.

Також потрібно дізнатися причину зупинки. Запитати про причини зупинки транспортного засобу. Усі підстави для зупинки описані у відповідному законі.

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Вимагати складання протоколу. Якщо водій має претензії до оформлення події, потрібно наполягати на складанні протоколу, в якому можна письмово описати свої заперечення.

Також слід використовувати аудіо/відео. У разі потреби увімкнути диктофон або камеру на телефоні, щоб зафіксувати факт вимагання хабаря Ці записи можуть бути доказами.

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Про факт вимог хабаря необхідно повідомити Національну поліцію. Це можна зробити за телефоном гарячої лінії 800 500 202, на електронну пошту відділу запобігання корупції vzk. [email protected] або надіславши лист за адресою: вул. Федора Ернста, 3, м. Київ, 03048. Заяви розглядаються протягом 30 днів.

Крім того, потрібно звернутися до інших правоохоронних органів. У разі недобросовісної поведінки співробітника поліції, також можна звернутися до СБУ, ДБР та НАБУ.

«Важливо бути впевненим у собі водієм, знати свої права та не вступати до угод, які порушують закон. Від першого враження про людину за кермом залежить подальший сценарій. Поліцейські навряд чи вимагатимуть хабар у того, хто не метушиться і не губиться у знанні законодавства. Тому рекомендується бути наполегливим та відмовлятися від хабарів», — рекомендують експерти.

Нагадаємо, з 1 січня водіям за низку порушень ПДР доведеться викласти до 34 тисяч гривень.

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