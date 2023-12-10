Доведеться викласти до 34 тисяч грн: за що водіїв почнуть безжалісно штрафувати через три тижні

Штраф у 17 тисяч, який «світить» необачному водієві за передачу посвідчення поліції — просто дитячі забавки у порівнянні зі штрафами, які правоохоронці будуть накладати після Нового року.

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Про зміни у чинних ПДР з 2024 року розповідає автомобільне видання з посиланням на інформацію, що з'явилася на сайті Ради.

Зокрема, якщо при перевищенні швидкості водія могли не штрафувати за «зайвих» 20 км/год, то з Нового року виписуватимуть штраф навіть за перевищення швидкості на 5 км від дозволеного.

За перевищення рівня шуму пропонується встановити штраф у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів, тобто 17 тис. грн. А якщо водій вдруге порушить це правило, то прийдеться заплатити вже 34 тис. грн (2000 неоподаткованих мінімумів).

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Також під штрафні санкції попадає і дрифт. За перше порушення — штраф 8500 грн, за повторне — 17000 грн. Також водія можуть позбавити права керування транспортним засобом від 6 місяців до 1 року.

Як відомо, на території ЄС хочуть заборонити нічну їзду молодим водіям. Їм буде заборонено їздити з 0:00 до 6:00. Такі правила стосуватимуться не тільки іноземців, а й українців, які зараз перебувають за кордоном. Ці обмеження допоможуть уникнути ДТП через відсутній досвід у деяких водіїв.

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В Україні ж водіям радять обережніше використовувати застосунок «Дія». Юристи говорять, що це може привести водія до штрафу без будь-якого порушення.

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