Не встиг закінчити університет: 20-річний герой віддав життя за Україну

На Вінниччині попрощались із захисником Олексієм Банітом. Він з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист своєї Батьківщини. Загинув 1 грудня під час військових дій на Донеччині, під Бахмутом, який продовжують штурмувати російські загарбники.

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Як розповідає Дашівська селищна рада, воїну було всього 20 років. Педагогам та однокласникам він запам’ятався товариським та активним учнем. Ще зі шкільних років хлопець ніколи не боявся взяти на себе відповідальність у вирішенні складних ситуацій.

Після закінчення школи у 2020 році Олексій вступив на навчання до Львівського технічного коледжу при університеті «Львівська політехніка», де здобував професію інженера-програміста. Але під час повномасштабного вторгнення Олексій не міг стояти осторонь і записався до загонів львівської тероборони. Уже в березні 2022 року юнак вважався солдатом військової частини А7394, а згодом — став військовослужбовцем 125-ої бригади тероборони Збройних Сил України. Олексій проходив військову службу у найгарячіших точках.

Захищаючи свою землю, свій народ від ворожої орди, боєць загинув в населеному пункті Федорівка Бахмутського району. У нього залишились матір та сестра. Поховали захисника з усіма військовими почестями. Після виконання Державного Гімну України, залпів з автоматів військові передали матері Олексія синьо-жовтий стяг зі словами співчуття та подяки за сина.

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Днями Вінниччина провела в останню путь ще одного свого героя — 49-річного військового Олександр Луценка.

Раніше повідомлялося, що у лікарні помер поранений боєць ЗСУ, актор театру та кіно Василь Кухарський.

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