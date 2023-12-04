На Кіпрі набридло: Алла Пугачова визначилася з новим місцем проживання

Останнім часом Алла Пугачова разом з дітьми проводить час на Кіпрі. Там артистка зупинилася у величезних апартаментах, які придбала ще кілька років тому. Але, схоже, життя біля моря набридло Примадонні, і зараз вона поглядає у бік Туманного Альбіону.

РЕКЛАМА

На це нібито натякнув чоловік Алли Борисівни Максим Галкін, пише пропагандистське видання КП.

Причиною зміни домівки нібито стала «провінційність» Лімассола, тому вона хоче переїхати до Лондона.

На Кіпрі мало хто знайомий з Примадонною, і спілкування з друзями зведено до мінімуму. Та й квартира, в якій вона живе, хоч і знаходиться в елітному житловому комплексі, все ж таки незручна для артистки.

РЕКЛАМА

Зірка зупинялася в ній лише на час відпочинку, їй більше до вподоби спосіб життя, який вона вела у селі Грязь. Там, за високим парканом свого замку, вона могла дозволити собі втекти від сторонніх очей.

До того ж Алла Пугачова збиралася наприкінці листопада до Лондона на вечірку із подругами.

РЕКЛАМА

Щоправда, невідомо, чи відбулася ця зустріч: співачка останнім часом рідко веде соцмережі і виходить у світ, віддаючи перевагу приватності.

Якщо подібні наміру у артистки справді є, то це може бути навіть краще для її з Максимом Галкіним дітей: в британській столиці Ліза і Гаррі вдосконалять свою англійську. Крім того, в Лондоні сприятливий для Пугачової клімат, багато земляків, а отже, і світське життя, до якого вона звикла.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, нещодавно в росії виник скандал с портретом Примадонни у відремонтованому театрі естради поряд з кремлем.

944

Читайте нас у Facebook та Instagram