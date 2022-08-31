Акторка Катерина Тишкевич, яка страждає від важкої хвороби, зважилася на експеримент

Відома українська актриса, зірка серіалів «Ніщо не трапляється двічі» та «Жіночий лікар» Катерина Тишкевич, яка страждає від моторошного головного болю близько восьми років, зважилася на експериментальне лікування.

Поки артистка чекає на чергу на обстеження в Європі, вона змушена шукати способи, як позбутися нестерпного болю, який останнім часом прикував її до ліжка.

Катерина розповіла, що після численних походів до лікарів, знайшла фахівця, який запропонував експериментальне лікування.

«Нове експериментальне лікування розпочато. Лікар із такими очима не може мене не вилікувати. Вірю», — написала Тишкевич в Інстаграм.

Нагадаємо, вже вісім років лікарі не можуть поставити акторці точний діагноз. Після погіршення стану Катерина вирішила звернутися до європейських клінік. Але до жовтня їй доводиться чекати, щоб потрапити до спеціалізованої клініки Данії. Акторка навіть оголосила збір коштів у соціальних мережах.

Поки що вона змушена приймати токсичні препарати.

Раніше Катерина Тишкевич поділилася, що у їхній родині трапилося горе. На війні загинув наречений її сестри.

Фото instagram.com/mrsketrin

515

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram