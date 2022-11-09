Хвора акторка Катерина Тишкевич змушена виїхати зі свого будинку, придбаного напередодні війни

Відома українська акторка Катерина Тишкевич, яка вже вісім років страждає від хвороби, разом із чоловіком Валентином Томусяком прийняли непросте для себе рішення. Вони вимушені залишити свій затишний будинок під Києвом, який придбали всього за три тижні до початку війни. Через відсутність роботи під час війни та брак коштів, вони вирішили здавати дім в оренду.

Чоловік переселиться до міської квартири, а Катерина має намір поїхати за кордон, щоб підлікувати нерви. Каже, лікування головних болей вона так і не знайшла. Тому після тривалої паузи знову вживає ті пігулки, якими рятувалася раніше. За словами Тишкевич, їй доводилося вживати по 17 пігулок на день. Зараз вона почувається трохи краще.

«Я планую виїхати за кордон і на це потрібні грошики. Робота Валіка в інституті взагалі не вивезе мою поїздку, тому було прийняте рішення поки виїхати зі своєї тільки нещодавно придбаної домівки. Повномасштабна внесла багато коректив у наші плани, і у ваші також, я знаю», — розповіла Катерина.

Після чергового кризу вона розпочала пошук клінік за кордоном, планувала їхати в Данію на обстеження, навіть оголосила збір в соцмережах. Гроші зібрали досить швидко, але в клініку Тишкевич не поїхала. Виявилося, що там їй не допоможуть. Кошти вона спрямувала на благодійність.

Нещодавно у родині акторки сталося горе — на війні загинув наречений її сестри.

Фото — соцмережі Катерини Тишкевич

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