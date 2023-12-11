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Суспільство та люди

Виключили та виселили: у Львові відреагували на скандальне відео зі побиттям першокурсників училища

12:41 11 грудня 2023
Побиття першокурсників на Львівщині

Після того, як поліція встановила всіх студентів-старшокурсників вищого професійного училища у Золочівському районі Львівської області, які влаштували жорстоку «посвяту» першокурсникам, їх відрахували з навчального закладу.

В Департаменті освіти і науки Львівської ОВА назвали цей випадок «ганебним» та «абсолютно не прийнятним ані з морального, ані етичного, ані правового погляду».

«Особи, які вчинили неприпустимі дії, понесуть відповідальність перед законом після розслідування поліції, куди звернулося керівництво закладу. Крім цього, за неповагу до гідності інших учасників освітнього процесу порушники відраховані з закладу та виселені з гуртожитку», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у мережу потрапило відео, на якому зафіксовано, як старшокурсники знущалися з першокурсників та били їх, вдягнувши боксерські рукавички.

Нагадаємо, що на Київщині в поле зору правоохоронців потрапила мама-вихователька у дитячому будинку сімейного типу, яка систематично била та знущалася з неповнолітніх вихованців.

Фото — скріншот

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