Виключили та виселили: у Львові відреагували на скандальне відео зі побиттям першокурсників училища

Після того, як поліція встановила всіх студентів-старшокурсників вищого професійного училища у Золочівському районі Львівської області, які влаштували жорстоку «посвяту» першокурсникам, їх відрахували з навчального закладу.

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В Департаменті освіти і науки Львівської ОВА назвали цей випадок «ганебним» та «абсолютно не прийнятним ані з морального, ані етичного, ані правового погляду».

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«Особи, які вчинили неприпустимі дії, понесуть відповідальність перед законом після розслідування поліції, куди звернулося керівництво закладу. Крім цього, за неповагу до гідності інших учасників освітнього процесу порушники відраховані з закладу та виселені з гуртожитку», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що у мережу потрапило відео, на якому зафіксовано, як старшокурсники знущалися з першокурсників та били їх, вдягнувши боксерські рукавички.

Нагадаємо, що на Київщині в поле зору правоохоронців потрапила мама-вихователька у дитячому будинку сімейного типу, яка систематично била та знущалася з неповнолітніх вихованців.

Фото — скріншот

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