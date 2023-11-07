«Конфлікт інтересів»: Трамп пояснив, чому не приїде в Україну на запрошення Зеленського

45-й президент США Дональд Трамп відповів відмовою на запрошення президента Володимира Зеленського приїхати в Україну і переконатися особисто у масштабах війни.

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«Я дуже поважаю президента Зеленського, але гадаю, що було б недоречно їхати в Україну в цей час. З ним зараз має справу адміністрація Байдена, і мені не хотілося б створювати конфлікт інтересів», — цитує експрезидента США Newsmax.

Видання зазначає, що пропозиція Зеленського прозвучала у відповідь на заяву Трампа про те, що він може «за 24 години» впоратися з війною в Україні. Український президент заявляв, що йому вистачить 24 хвилини, щоб пояснити Дональду Трампу, що «він не може керувати цією війною».

Нагадаємо, що прихильники Трампа в Республіканській партії висувають низку вимог для подальшого надання Україні допомоги.

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Фото з Вікіпедії

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