Майже все своє життя прожила у Франції: померла дочка Чарлі Чапліна

Французькі ЗМІ повідомили про смерть акторки Джозефіни Чаплін, доньки легендарного Чарлі Чапліна, онуки знаменитого американського драматурга, лауреата Нобелівської премії Юджина О'Ніла. Як з'ясувалося, Джозефіна Ханна Чаплін померла в Парижі у віці 74 років 13 липня. Очікується, що похорон відбудеться у вузькому сімейному колі в столиці Франції. Причина смерті не називається.

Джозефіна була шостою дитиною Чарлі Чапліна. Загалом у великого коміка було 11 дітей. Вона народилася в Санта-Моніці, штат Каліфорнія, 28 березня 1949 року. Уна О'Ніл, мати Джозефіни, була четвертою дружиною Чапліна. Вона народила йому вісьмох дітей.

Джозефіна Ханна Чаплін

Майже все своє життя Джозефіна прожила у Франції. Як відомо, Чаплін за часів маккартизму був змушений виїхати зі США. Разом із ним до Європи перебралися і його діти.

Джозефіна дебютувала в кіно в культовому фільмі свого батька «Вогні рампи». Картина вийшла 1952 року. Дівчинці було всього три роки. Вона з'являється в першій сцені цієї комедії.

Через 15 років Чаплін знову зняв дочку у своєму фільмі. Це була романтична комедія «Графиня з Гонконгу» з Марлоном Брандо і Софі Лорен. Сам Чаплін виступив у ролі режисера, сценариста, композитора і продюсера.

Джозефіна з батьком Чарлі Чапліном

У 1972 році Джозефіна знялася в одній з головних ролей у скандальному (на ті часи) фільмі «Кентерберійські оповідання» П'єра Паоло Пазоліні.

Багато глядачів пам'ятають її в ролі Констанції Бонасьє в сміховинній пародійній дилогії французьких комедій «Чотири мушкетери» і «Четверо проти кардинала».

1985 року Джозефіна знялася у ще одного знаменитого режисера — француза Клода Шаброля — в детективі «Курча під оцтом».

Багато часу дочка Чапліна приділяла збереженню спадщини свого батька. Вона за згодою своїх братів і сестер керувала офісом Чарлі Чапліна в Парижі. Крім того, вона брала активну участь в оцифруванні старих фільмів Чапліна і випуску їх на DVD.

Джозефіна була одружена з грецьким бізнесменом Ніколасом Сістоварісом. Вони одружилися 1969 року. Актриса народила сина Чарлі. У 1977 році вона розлучилася з чоловіком.

Після цього Джозефіна кілька років жила зі знаменитим французьким актором Морісом Роне. Вони були разом до його раптової смерті у 1983 році.

Джозефіна з Морісом Роне

Через шість років дочка Чапліна вийшла заміж за археолога Жан-Клода Гардена. Її другий чоловік помер 2013 року.

У Джозефіни залишилося три сина — Чарлі, Жюльєн (син Роне) і Артур (син Гардена).

З дітей Чарлі Чапліна живі нині доньки Джеральдіна, Вікторія, Джейн і Аннет та сини Юджин і Крістофер.

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