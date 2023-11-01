Не витримало серце: колишній чоловік Єви Лонгорії помер у 50 років

В актора серіалів «Головний госпіталь» і «Дні нашого життя» Тайлера Крістофера стався серцевий напад. Його колега по серіалу «Головний госпіталь» Моріс Бенар повідомив про раптову смерть актора в інстаграмі, написавши: «Тайлер помер сьогодні вранці після серцевого нападу у своїй квартирі в Сан-Дієго. Тайлер був по-справжньому талановитою людиною, яка запалювала екран у кожній сцені, яку він виконував, і отримував задоволення від того, що приносив радість своїм відданим шанувальникам своєю грою. Тайлер був доброю душею та чудовим другом для всіх, хто його знав».

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Роль Ніколаса Кассадіна в серіалі «Головний госпіталь» принесла Тайлеру «Еммі» у 2016 році. Він також отримав номінацію на «Еммі» за роль в багатосерійному мильному серіалі «Дні нашого життя», яку він грав з 2001-го по 2019 рік.

Тайлер Крістофер народився у 1972 році. Він був одружений із зіркою «Відчайдушних домогосподарок» Євою Лонгорією з 2002-го по 2004 рік. У 2008 році він одружився з колишньою репортеркою ESPN Брієнн Педіго. У пари народилося двоє дітей. У 2019 році подружжя розлучилося.

Представник Крістофера Чі Муой Ло підтвердив смерть актора в заяві для CNN, сказавши, що він «спустошений». «Він був дуже обдарованим актором і, що ще важливіше, чудовим другом», — сказав він.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про раптову смерть у 54 роки актора Меттью Перрі, який прославився роллю Чендлера в серіалі «Друзі».

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