Де і коли дивитися онлайн «Зоря» — «Брейдаблік»: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги конференцій

У четвер, 14 грудня, «Зоря», яка після розгромної поразки від «Гента» (1:4) втратила шанси на вихід із групи, проведе в польському Любліні номінально домашній матч Ліги конференцій проти ісландського «Брейдабліка». Нагадаємо, що у першій зустрічі луганчани обіграли острів'ян на їхньому полі (1:0). Саме невдовзі після тієї гри ісландці змінили на посаді головного тренера 50-річного Оскара Торвальдссона, який уже очолив норвезький «Хеугесунн», на 39-річного Халлдора Арнасона.



«Зоря» минулими вихідними провела матч чемпіонату України (2:2 на полі «Кривбаса») і вирушила на зимову паузу, посідаючи 14-е місце в турнірній таблиці УПЛ (з трьома іграми в запасі). А ось команда з Коупавогюра, яка фінішувала у чемпіонаті Ісландії на 4-й позиції, після 10 жовтня отримує ігрову практику винятково у єврокубках. При цьому «Брейдаблік» програв сім останніх поєдинків у всіх турнірах.

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Всупереч тому, що у обох клубів відсутня турнірна мотивація («Зоря» точно буде у квартеті третьою, а «Брейдаблік» — четвертим), поборотися командам є за що — і за рейтинг країни, і за призові від УЄФА (500 тисяч євро — за перемогу, 166 тисяч — за нічию).

У майбутньому поєдинку букмекери віддають перевагу підопічним Юрія Коваля. Наприклад, аналітики контори William Hill виставили на перемогу «Зорі» коефіцієнт 1,75, на успіх «Брейдабліка» — 4,00, на нічию — 3,90.

У прямій трансляції матч «Зоря» — «Брейдаблік» на території України (початок — о 22:00) покаже медіасервіс MEGOGO.

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Ліга конференцій. Група В. 6-й тур

14 грудня (четвер)

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«Зоря» — «Брейдаблік» 22:00 MEGOGO

В іншому матчі групи В у сербському місті Бачка-Топола перше місце у квартеті оскаржать ізраїльський «Маккабі» з Тель-Авіва та бельгійський «Гент».

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Становище команд: 1. «Гент» — 13 очок; 2. «Маккабі» — 12; 3. «Зоря» — 4; 4. «Брейдаблік» — 0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній футболіст «Зорі» Євген Чеберко став чемпіоном американської ліги MLS у складі «Коламбус Крю».

Фото ФК «Брейдаблік»

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