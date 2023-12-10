Екскапітан збірної України завоював чемпіонський титул MLS, де виступає Мессі: відеоогляд фіналу

Колишній капітан молодіжної збірної України захисник Євген Чеберко, який три роки тому подався на легіонерські хліби, досяг найбільшого успіху у своїй кар'єрі. Вихованець мелітопольського футболу у складі «Коламбус Крю» став чемпіоном американської ліги MLS, у якій виступають, зокрема, чемпіон світу аргентинець Ліонель Мессі та ще один наш співвітчизник Сергій Кривцов.

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У фінальному матчі команда Чеберка, який вийшов на заміну на 83-й хвилині, перемогла на рідному стадіоні в Колумбусі «Лос-Анджелес» — 2:1 (Кучо, 33, з пенальті, Йебоа, 37 — Буянга, 74) та втретє в історії заволоділа трофеєм (раніше «Коламбус Крю» ставав чемпіоном у 2008 та 2020 роках). Більше титулів лише у колишнього клубу Девіда Бекхема «Лос-Анджелес Гелаксі» (5) та екскоманди Уейна Руні «Ді-Сі Юнайтед» (4).

До речі, Чеберко став другим в історії українцем, котрий завоював чемпіонський титул у MLS. 2004 року у складі «Ді-Сі Юнайтед» на вершину піднявся Дмитро Коваленко.

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Нагадаємо, що 25-річний Євген Чеберко перейшов до «Коламбус Крю» з хорватського «Осієка» за 1 млн євро в липні 2023 року і провів у сезоні 12 матчів. До цього у кар'єрі футболіста були виступи за «Дніпро», «Зорю» та австрійський ЛАСК. У складі молодіжної збірної України захисник провів 5 матчів, а за національну команду зіграв один поєдинок (1:7 із Францією 2020-го).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що рекордсмен Мессі з голом-шедевром та українець Кривцов вибороли з «Інтер Маямі» перший трофей в історії клубу.

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Фото Twitter The Crew

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