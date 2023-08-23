Смартфон повільно заряджається і раптово відключається: які можуть бути причини та що з цим робити

Враховуючи, що смартфон є незамінною річчю в житті сучасної людини, дуже важливо, щоб він добре функціонував і зберігав свою енергію. Але бувають ситуації, коли гаджет заряджається дуже повільно, пише itechua.com.

Якщо під час заряджання ви не дивитеся фільми і не граєте в ігри, то можливо проблема ховається в деяких налаштуваннях. Є додатки, здатні сильно сповільнити заряджання, тому що працюють у фоновому режимі або щось завантажують. Краще перевірити налаштування програми, щоб контролювати ці додатки та їхні процеси.

Ще причиною повільного заряджання може бути несправність кабелю або зарядного пристрою. Якщо кабель старий і зношений, то подавати заряд він буде гірше в кілька разів. Якщо ви його заміните, то швидко відчуєте різницю. Також перевірте, що порт через який ви заряджаєте смартфон справний і не забитий пилом.

Також проблема може бути в слабкому джерелі живлення. Наприклад, якщо ви заряджаєте пристрій через ноутбук або телевізор. Вони передають енергію повільніше, тому краще підключатися безпосередньо до розетки.

Ще однією проблемою, яка трапляється у користувачів смартфонів, є самостійне вимкнення телефону. Що може статися через пошкодження батареї. На клемах може накопичуватися бруд, зв’язок з ними слабшає. У цьому разі буде достатньо протерти клеми ганчіркою, змоченою в спирті.

Зрозуміти, що справа в акумуляторі, можна з того, як повільно заряджається смартфон і швидко розряджається. А іноді й за зовнішнім виглядом: якщо він роздутий або є механічні пошкодження.

Акумулятор виходить з ладу в разі закінчення терміну служби або при недотриманні рекомендацій щодо використання і зарядки. Наприклад, перепади температур або потрапляння вологи можуть стати причиною несправності.

Такий акумулятор потрібно замінити якомога швидше — користуватися ним небезпечно. Це неважко зробити самостійно, купивши відповідну модель.

Також до частих вимкнень може призводити збій ПЗ після встановлення нового додатка або оновлення старого. А також у разі невдалої перепрошивки, наприклад, під час встановлення невідповідної версії.

Можна самостійно видалити останній додаток, який призвів до проблеми.

Якщо в систему потрапив вірус, то комплектуючі під час роботи можуть перегріватися, телефон буде вимикатися, щоб уникнути перегріву. У цьому разі необхідний запуск антивірусної програми.

Ще однією причиною вимкнення телефону можуть бути перепади температур. Через різку зміну температури може утворитися конденсат, що призводить до окислення контактів на материнській платі. Особливо в бюджетних моделях, у яких немає захисту від вологостійкості.

До того ж стрибки температури негативно позначаються на роботі акумулятора. Вимкнення телефону на морозі це нормально, в інструкції для користувача зазвичай вказується діапазон температур, за яких смартфон має стабільно функціонувати.

Раніше «ФАКТИ» писали про десять важливих кроків при покупці вживаного смартфона.

Фото: itechua.com

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