Час збігає: досі не знайшли власника лотерейного білета з виграшем у 44 мільйони доларів

Придбаний у Флориді лотерейний білет вартістю 44 мільйони доларів залишається незатребуваним, і термін його дії наближається до закінчення. Білет, який купили на заправці Sunoco Express у Кіссіммі на розіграші 14 червня, може зробити когось мільйонером, пише dagens.com.

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Згідно з правилами лотереї штату Флорида, переможці повинні забрати свій приз протягом 180 днів після розіграшу. Це означає, що щасливий власник білета має час до 11 грудня.

Якщо приз залишиться незатребуваним, 80% виграшу буде спрямовано до Трастового фонду розвитку освіти, а решта 20% повернуться до лотерейного фонду для майбутніх розіграшів.

Ця ситуація слугує нагадуванням усім учасникам лотереї про необхідність своєчасно перевіряти свої білети та вимагати виграші у зазначені терміни. Це не перший випадок в історії лотерей, коли люди забувають викупити свої призи. Нещодавно ЗМІ писали про людину, яка не змогла забрати свій виграш у розмірі 1,08 мільйона доларів.

Як раніше розповідали «ФАКТИ», у США пенсіонер виграв у лотерею 40 мільйонів доларів.

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