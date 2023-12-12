37.14 / 37.67 40.20 / 41.01
Київ: -1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Час збігає: досі не знайшли власника лотерейного білета з виграшем у 44 мільйони доларів

20:45 14 грудня 2023
лотерея

Придбаний у Флориді лотерейний білет вартістю 44 мільйони доларів залишається незатребуваним, і термін його дії наближається до закінчення. Білет, який купили на заправці Sunoco Express у Кіссіммі на розіграші 14 червня, може зробити когось мільйонером, пише dagens.com.

Згідно з правилами лотереї штату Флорида, переможці повинні забрати свій приз протягом 180 днів після розіграшу. Це означає, що щасливий власник білета має час до 11 грудня.

Якщо приз залишиться незатребуваним, 80% виграшу буде спрямовано до Трастового фонду розвитку освіти, а решта 20% повернуться до лотерейного фонду для майбутніх розіграшів.

Ця ситуація слугує нагадуванням усім учасникам лотереї про необхідність своєчасно перевіряти свої білети та вимагати виграші у зазначені терміни. Це не перший випадок в історії лотерей, коли люди забувають викупити свої призи. Нещодавно ЗМІ писали про людину, яка не змогла забрати свій виграш у розмірі 1,08 мільйона доларів.

Як раніше розповідали «ФАКТИ», у США пенсіонер виграв у лотерею 40 мільйонів доларів.

РЕКЛАМА

Читайте також: Початківцям щастить: 18-річна дівчина вперше зіграла у лотерею та виграла 36 млн доларів

РЕКЛАМА

156

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Іржа на унітазі

Надпотужний спосіб очистки унітазу від вапняного нальоту та сечового каменю: новий лайфхак від Марини Жукової (відео)

Вигляд салату

Новорічний салат «Мілан» від Людмили Борщ: готується на «раз-два», а післясмак залишається надовго

Засніжене місто

Овнам — покращення справ, а Стрільцям — успіх у починаннях: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода 14 грудня

Готове м'ясо

Найсмачніше м’ясо з чорносливом та курагою на Різдво та Новий рік: «супер-рецепт» від красуні-блогерки Аліни

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту