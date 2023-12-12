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Казначей Лаври з ряженими «священниками»: прикордонники вчасно припинили «паломницьку» екскурсію

11:48 12 грудня 2023
люди

Біля кордону з Молдовою прикордонники затримали чотирьох порушників, троє з яких були в церковному вбранні.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

Як з'ясувалося, двоє «священників» виявилися несправжніми, третій — діючий клірик церкви московського патріархату. Раніше він служив протоієреєм у казначействі Києво-Печерської Лаври.

Вся четвірка намагалася незаконно перетнути кордон.

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З порушників ділки, які їх обіцяли перевести через кордон, взяли по 4 тисячі доларів з кожного.

За інформацією прикордонників, ділки теж виявилися липовими.

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Вони покатали ухилянтів човном по озеру Кагал й висадили їх на протилежному березі.

«Прикордонникам Ізмаїльського загону довелося пояснити „туристам“, що „Україна — не Молдова“ і скласти протоколи про адмінправопорушення за спробу незаконного перетинання держкордону», — повідомили у ДПС.

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Раніше ми писали, що на Закарпатті прикордонники затримали жінку, яка разом із сином переправляла ухилянтів через кордон.

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