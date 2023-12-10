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Події

Намагались втекти по «липових» документах: на кордоні викрили чотирьох ухилянтів

11:58 10 грудня 2023
В пункті перетину кордону

Поки в Україні посилюють мобілізаційні заходи, на кордоні продовжуть затримувати так званих «ухилянтів», які нехтують не лише громадянським обов'язком, а й правилами перетину державного кордону.

Ось і минулого тижня чотирьом чоловікам завадили перетнути українсько-румунський кордон за підробленими документами.

За повідомленням пресслужби Державної прикордонної служби, один із затриманих чоловіків на перевірку документів надав довідку для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу. Інший — нотаріально завірену копію пенсійного посвідчення інваліда ІІ групи своєї дружини та копію довідки медико-соціальної експертної комісії.

Підробна довідка

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Ще один з ухилянтів намагався отримати дозвіл на виїзд з України за «липовим» тимчасовим посвідченням військовозобов’язаного та довідкою про проходження військово-лікарської комісії, а останній хотів пробратися за кордон з підробленою довідкою про непридатність до військової служби.

Тож прикордонники передали правопорушників співробітникам Нацполіції.

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Нагадаємо, що на «ухилянтах» почали заробляти і злочинці — нещодавно на Одещині «накрили» групу рекетирів, які обкладали їх «даниною».

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