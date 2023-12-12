Поїздка на роботу в Києві обійдеться дорожче: за автобус доведеться платити додатково, а в таксі різко підняли ціни

Через закриття у Києві 8 грудня шести станцій метро від «Деміївської» до «Теремків» шлях до роботи частини киян подорожчав.



Як відомо, від метро «Теремки» до станції «Либідська» запустили автобус № 2м, який повторює рух метро. Він зупиняється тільки на тих зупинках, де і метро, а не по всьому своєму шляху. Інтервал його руху 1 хвилина.

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Шлях автобусного маршруту № 38 подовжено до ст. м. «Либідська». На маршруті працюють 5 автобусів з інтервалом у 17 хв.

Проїзд в наземному транспорті оплачується на загальних підставах і коштує 8 гривень.

Право на безоплатний проїзд мають військові, учасники бойових дій і ветерани, люди з інвалідністю, постраждалі під час Революції гідності, чорнобильці, діти-сироти, діти з багатодітних сімей, пенсіонери, школярі.

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Також влада вирішила терміново запровадити відокремлену смугу руху для громадського транспорту на вул. Васильківській та площі Либідській.

Звичайно, порятунком в такій ситуації могли б стати таксі, але основні таксомоторні служби Києва не везуть пасажирів в Голосіївському районі дешевше, ніж за 350 грн, зазначає «Інформатор».

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Так, якщо раніше вартість ранішньої поїздки з «Теремків» до центру міста складала в середньому 200 грн, то зараз служби пропонують поїздки по 350−550 грн. Найдорожчою виявилася одна з популярних служб таксі, що запропонувала поїздку за 470 грн у «звичайному» тарифі. Поїздка в преміальному «комфорт"-тарифі коштуватиме 567 гривень, а «зелені» електромобілі наразі в районі пошуку недоступні.

А мешканці гуртуються, щоб розбивати ціну за поїздку на кількох людей.

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Тим часом жителі Голосіїва почали виходити із скрутної ситуації власними силами. Так, кількість користувачів групи «Підвезу. Голосіїв» у Telegram за кілька днів збільшилася до 1700 людей. Тут шукають пасажирів, пишуть про потреби у транспорті та просто скаржаться на складнощі з логістикою.

Сьогодні вранці Голосіївський район Києва був скутий заторами. Середній час, що його проводили водії в пробках, складав плюс 30−45 хвилин до звичайного часу проїзду Голосіївським проспектом чи альтернативними маршрутами. Так саме в заторах стоїть й громадський транспорт: смугу для нього ще не було розмічено, хоча роботи вже ведуться.

Нагадаємо, у КМДА, щоб знизити навантаження на наземний транспорт, планують запустити човниковий рух поїздів по непошкодженому тунелю на ділянці між ст.м. «Либідська» та «Теремки». Потяги обіцяють пускати кожні пів години.

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