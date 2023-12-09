У Києві передумали повністю закривати аварійний відрізок «синьої» гілки метро: 10 грудня запустять пробний потяг

В Києві, де через аварійну ситуацію припинили рух на частині станцій метро, розробляють варіант із запуском човникового руху поїздів по непошкодженому тунелю на ділянці між ст.м. «Либідська» та «Теремки». В разі, якщо варіант буде визнано ефективним, інтервал руху такого потяга становитиме приблизно півгодини. Тестування руху поїзда проведуть вже у неділю, 10 грудня, але без пасажирів, повідомляє Інформатор.

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Як повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, йдеться про човниковий рух сполученням «ст.м. Либідська — ст.м. Теремки» на «синій» гілці метро Києва. Це дасть змогу одночасно ремонтувати пошкоджений тунель, та розвантажити наземний транспорт, що застряг у заторах. Під човниковим рухом розуміється рух одного і того самого потяга в обидва боки тією ж колією без розвороту в кінцевих пунктах.

Досвід організації човникового руху поїздів у метрополітену Києва є. Так, у квітні 2022 року, доки столиця знаходилася під загрозою окупації з боку російських військ, а метро слугувало, окрім укриття, ще й домівкою для багатьох містян, було організовано човниковий рух поїздів від ст.м. «Вокзальна» до «Академмістечка». Тоді середній інтервал руху на лінії склав 50 хвилин.

Також човниковий рух потягів було організовано у київському метрополітені за часів будівництва деяких станцій. Скажімо, в 1987 році поїзди рухались таким чином під час побудови ст.м. «Театральна». Так само працював метрополітен і в перші роки роботи Оболонсько-Теремківської та Сирецько-Печерської ліній (поїзди ходили човником від жовтня 2012 року по листопад 2013-го між Виставковим центром та Іподромом).

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Як писали «ФАКТИ», на думку експертів з нерухомості, ситуація з закриттям шести станцій метро у Києві вплине на ринок нерухомості. Передусім, попит впаде на оренду квартир у Голосіївському районі столиці. Проте зниження цін не буде ані суттєвим, ані довгостроковим.

Також зазначимо, що на засіданні Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка збиралася через закриття кількох станцій столичного метрополітену, було ухвалено рішення щодо збільшення пропускної спроможності громадського транспорту. У МВС представили схему руху транспорту Либідською площею.

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