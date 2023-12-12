Замість метро на «Теремки»: в Києві змінили маршрут тролейбуса та автобуса

У зв'язку з вимушеною зупинкою роботи частини станцій «синьої гілки» київського метро, в рух маршрутів наземного транспорту, які працюють на цій ділянці столиці, вносяться зміни.

РЕКЛАМА

Зокрема, з 12 грудня вносяться зміни в роботу автобусного маршруту № 2-М та тролейбусного маршруту № 12, повідомили в КМДА.



Рух автобусів маршруту № 2-М у напрямку станції метро «Либідська» буде організовано без заїзду на проспект Науки та вулицю Саперно-Слобідську.

Зупинка автобусів здійснюватиметься на діючій зупинці міського пасажирського транспорту загального користування «Деміївський провулок» на проспекті Голосіївському.

РЕКЛАМА

Рух тролейбусів маршруту № 12 у напрямку станції метро «Васильківська» буде організовано без заїзду на проспект Валерія Лобановського.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, у тунелі метро «Деміївська» відбулася розгерметизація і вода почала підтоплювати рейки. За фактом підтоплення метро в Києві прокуратура порушила справу за статтею «Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки».

У КМДА заявили, що розробляють варіант із запуском човникового руху поїздів по непошкодженому тунелю на ділянці між ст.м. «Либідська» та «Теремки». В разі, якщо варіант буде визнано ефективним, інтервал руху такого потяга становитиме приблизно пів години.

РЕКЛАМА

81

Читайте нас у Facebook та Instagram