Розпочалась триста шоста доба повномасштабної війни російського народу проти свободи українців. Протягом минулої доби росіяни завдали 1 авіаційний та 5 ракетних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«На Херсонському напрямку противник продовжує артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Республіканець, Тягинка, Зеленівка, Інженерне, Антонівка, Садове і Велетенське Херсонської області та місто Херсон. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, у місті Старобільськ Луганської області, у обладнаний окупантами військовий шпиталь, за останній час доставлено близько 50 важкопоранених військовослужбовців ворога. У місті Горлівка Донецької області, через нестачу донорської крові, всіх працівників медичних установ зобов’язали здавати кров відповідно до складеного графіку», — повідомили у Генштабі.

Втрати ворога на ранок понеділка, 26 грудня, склали 102 600 військовослужбовців.

Фото Генштабу

Також повідомляється, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а українські ракетники і артилеристи уразили 9 пунктів управління, 2 райони зосередження живої сили та 2 інші важливі об’єкти противника.

Як писали «ФАКТИ», президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні у черговий раз закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги — напередодні Нового року росіяни можуть завдати чергового масованого удару.

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