НАТО сподівається, що Україна зможе перехопити ініціативу: у ЗМІ назвали дату

Багато хто з західних експертів каже, що Україні потрібен час для відновлення та що Київ, можливо, не зможе здійснити чергову велику контратаку до 2025 року, пише The Wall Street Journal. У статті також стверджується, що здатність росії здійснювати напади дещо покращилася, оскільки кремль витрачає дедалі більше грошей на війну та більша частина російської економіки працює безпосередньо на військові зусилля. WSJ також стверджує, що президент України Володимир Зеленський усвідомлює погіршення становища України та розпорядився побудувати всеосяжну мережу оборонних споруд на лінії фронту та в тилу. Ситуація також ускладнюється політично вмотивованою затримкою нових пакетів військової допомоги Україні з боку США та ЄС.

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Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив WSJ, що єдиним наслідком паузи у війні буде надання росії можливості підготуватися до нового вторгнення.

«Єдиним наслідком буде те, що росія оговтається від проблем і втрат, яких вона зазнала в Україні, та знову піде в наступ. Ми готуємо наші підрозділи до контратак і оборонних операцій», — сказав Кулеба.

Однак, як зазначає видання, якщо Україна та її союзники зможуть подолати нинішні труднощі, а союзники продовжать допомагати Україні, наступний рік може стати роком відновлення українського війська. Сподівання полягає в тому, що обмежена кількість українських військ зможе стримувати російські сили, даючи країнам НАТО час на підготовку нових українських підрозділів, збільшення виробництва озброєнь і поліпшення арсеналу озброєнь України, пише WSJ.

Крім того, у статті зазначається, що на нещодавньому засіданні НАТО дипломати висловили думку, що російські атаки наразі також зазнають невдачі, а це означає, що рф зазнає великих втрат як в людях, так і в озброєнні. Це дає надію на те, що навесні 2025 року Україна зможе знову перехопити ініціативу. Однак, щоб це сталося, вона повинна протриматися до кінця 2024 року.

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