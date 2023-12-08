Скорочення допомоги Україні: експерти пояснили, що відбувається

Кільський інститут світової економіки (IfW) заявив, що допомога Україні впала до найнижчого рівня з початку війни. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року вартість підтримки Києва впала майже на 90 відсотків.

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Протягом серпня-жовтня 2023 року обсяг допомоги, обіцяної Україні західними країнами, досяг історичного мінімуму — скоротився майже на 90% порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Загальна вартість нових пакетів допомоги склала 2,11 млрд євро, що є найнижчим показником з 2022 року.

Україна зараз все більше покладається на основну групу донорів, таких як США, Німеччина та країни Північної і Східної Європи, які продовжують обіцяти і надавати як фінансову допомогу, так і важливе озброєння.

Активними донорами залишаються Німеччина, Фінляндія, Ірландія, Хорватія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Швеція і Швейцарія, а також Канада і Великобританія. Країною, що надає найбільший обсяг військової допомоги Україні, залишаються, звичайно, США із загальним обсягом підтримки близько 44 млрд доларів.

«Наші дані підтверджують враження про більш нерішуче ставлення донорів в останні місяці. Україна все більше залежить від кількох великих донорів, які продовжують надавати значну підтримку, таких як Німеччина, США та країни Північної Європи. З огляду на невизначеність щодо подальшої допомоги з боку США, Україна може лише сподіватися, що ЄС нарешті ухвалить давно анонсований пакет підтримки у розмірі 50 мільярдів євро. Подальше зволікання явно посилить позиції путіна» — каже Крістоф Требеш, керівник команди розробників інструменту відстеження допомоги для України та директор дослідницького центру Інституту Кіля.

Раніше повідомлялося, що у ЄС уже не хочуть використати заморожені активи росії на благо України.

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