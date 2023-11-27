Коли настане переломний момент у війні з рф: пояснення експерта

Британський військовий експерт, полковник армії Великої Британії у відставці Глен Грант в інтерв’ю «Еспресо» прокоментував дії ЗСУ на лівобережжі Херсонщини та Запоріжжі. нагадаємо, що західні експерти оцінюють ситуацію на російсько-українському фронті як оперативний глухий кут.

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«Відомо, що ЗСУ в районі Херсона повільно просуваються вперед. Вони будуть продовжувати рух, оскільки росія зараз не має можливості відтіснити їх назад».

На думку експерта, переломний момент, чи то в Запорізькій, чи то в Херсонській області точно настане, це лише питання часу.

«Можливо це не станеться цієї зими, але думаю, що на двох напрямках будуть просуватися вперед, поки щось не станеться».

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Глен Грант додав, що потрібно молитись, аби росіяни насправді просто не змогли впоратися з трьома фронтами одночасно.

Також він пояснив, що ЗСУ не можуть просуватися в Запорізькій області швидше через міни, недостатню кількість артилерії та складність ведення бою.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Запорізькому напрямку ворог 8 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Роботиного.

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