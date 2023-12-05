Як зробити різдвяний вінок своїми руками: будете вражені, настільки все просто

Коли на вхідних дверях починають з'являтися яскраві святкові вінки, ви знаєте, що наближається Різдво. Саме час подумати про різдвяні подарунки та як прикрасити оселю. А чому б не зробити віночок власноруч? Це дуже легко, а результат вас порадує, пише видання ahernnurseries.

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Перше, що вам знадобиться при виготовленні вінка — це основа. Основи для вінків можна легко знайти в магазинах для рукоділля або в Інтернеті. Але ви також можете зробити їх власноруч, переробивши підручні речі, які є у вас вдома. Ви можете зробити просту основу для вінка з картону — чудове використання всіх тих коробок для доставки з інтернет-магазинів! За допомогою транспортира намалюйте два концентричних кола, щоб сформувати кільце за розміром вашого бажаного вінка, потім виріжте його й обмотайте декоративною стрічкою або матеріалом. Не обов'язково обмежуватися колами — зробіть основу вінка у формі зірки, серця або квадрата, якщо бажаєте.

Також можна придбати в будівельному магазині ізоляцію для труб зі спіненого поліетилену — для основи вінка діаметром близько 40 см вам знадобиться близько 1,25 м ізоляції. Міцно скріпіть кінці ізоляційної труби скотчем, щоб вийшло кільце, і ви отримаєте основу для вінка.

Відкопайте стару дротяну котушку, розкрутіть її та зігніть дріт у коло, зірку, серце або будь-яку іншу форму, яка вам до вподоби. Або ж використовуйте дріт як додаткову опору всередині основи вінка з трубної ізоляції.

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Для натуральної основи вінка використовуйте стебла з саду — кущовий кизил або верба ідеально підходять для цього, з їхніми яскравими стеблами. Скрутіть кілька стебел разом, щоб вийшло пасмо, а потім зігніть його в коло, щоб сформувати основу вінка.

Коли справа доходить до прикрашання основи вінка, єдиною межею є ваша уява! Зробіть все і покрийте основу вінка одним видом вічнозеленого листя, а потім додайте кілька червоних ягід і великий червоний бант. Шишки прикріпіть до основи вінка за допомогою флористичного дроту. Обмотайте основу вічнозеленим плющем, щоб додати ефекту.

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Раніше майстриня Наталія Кириленко розповіла, як власноруч виготовити різдвяні свічки з морозним візерунком та тріскотом при горінні, а декораторка Інна Морозинська підказала, як прикрасити ялинку, щоб вразити всіх гостей.

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