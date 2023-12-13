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Ізраїль заочно оголосив про смерть 19 заручників у Газі

11:45 14 грудня 2023
Захоплення заручників в Ізраїлі бойовиками ХАМАС

Ізраїль заочно оголосив мертвими 19 зі 135 осіб, які все ще перебувають у полоні в Газі. Про це повідомляє Reuters.

Відомо, що у списку з 19 осіб є громадянин Танзанії, пише урядова пресслужба. Його ім'я не називається. Танзанія заявила, що двоє її громадян, обидва студенти-фермери, були серед близько 240 осіб, захоплених у заручники ХАМАСом 7 жовтня. Минулого місяця було підтверджено смерть одного з танзанійців.

Інформація про загибель 19 заручників з’явилося після того, як 12 грудня бійці армії Ізраїлю знайшли тіла двох заручників під час операції в секторі Газа. Також наразі відомо, що ЦАХАЛ розпочав процес затоплення підземних тунелів, використовуваних організацією ХАМАС. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на офіційних осіб США.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявляв про позитивні зрушення в переговорах із ХАМАС щодо звільнення заручників, які були захоплені терористами 7 листопада.

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