Перед Новим роком «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на львівському напрямку

В Україні, де раніше відновили «Лижний експрес» для любителів активного зимового відпочинку у Карпатах, перед різдвяними святами було призначено додаткові поїзди на львівському напрямку. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

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«На пікові дати Укрзалізниця призначає Інтерсіті+ № 741/742 Київ — Львів! На маршруті курсуватиме двоповерховий електропоїзд Skoda. Поїзд відправлятиметься з Києва 22, 24, 28, 30 грудня та 1, 2, 5, 7 січня о 14:58 та прибуватиме до Львова о 20:56. Зворотно, зі Львова, поїзд відправлятиметься 23, 25, 29, 31 грудня та 2, 3, 6, 8 січня о 8:05 і прибуватиме до Києва о 14:10. У цьому напрямку також узгоджено зручну пересадку по Львову з варшавського рейсу через Рава-Руську. На час призначення електропоїзда Skoda до Львова, до Черкас маршрутом № 729/730 курсуватиме поїзд з сидячих вагонів зі зміненим графіком», — йдеться у повідомленні.

Крім того, також призначено додатковий поїзд № 159/160 Київ — Трускавець (через Львів). Він вирушатиме з Києва 23 та 29 грудня о 10:24 і прибуватиме до Трускавця о 19:35. У зворотному напрямку, з Трускавця, поїзд відправлятиметься 23 і 29 грудня о 8:26 і прибуватиме до Києва о 18:44.

«Квитки на найближчі дати вже доступні в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів. Нагадуємо, що за кожен кілометр залізничної подорожі на рахунок пасажирів, що купували квитки через застосунок, нараховуються „обіймашки“, які можна витратити на знижки та бонуси від партнерів програми лояльності Укрзалізниці „Залізні друзі“! Подорожуйте впевнено, накопичуйте бонуси та обирайте подарунки найближчим за найкращою ціною разом з Укрзалізницею!» — повідомили в компанії.

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Як писали «ФАКТИ», раніше «Укрзалізниця» підвищила вартість квитків на поїзди до Польщі, а також запустила сервіс спецзамовлення квитків для військовослужбовців.

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