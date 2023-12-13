Гучна справа: Апеляційний суд розглянув вирок скандально відомому мільйонеру-наркодилеру Чернецькому

В Україні апеляційний суд залишив без змін вирок відомому мільйонеру-наркодилеру Юрію Чернецькому. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

«5 років ув’язнення за збут кокаїну — вирок наркодилеру залишено без змін. За участі прокурора Київської міської прокуратури апеляційний суд залишив в силі вирок суду першої інстанції, яким до 5 років позбавлення волі засуджено чоловіка за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів (ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України). Доведено, що чоловік займався збутом кокаїну на території столичного регіону, а також зберігав наркотичний засіб за місцем проживання. У грудні 2022 року вироком Бориспільського міськрайонного суду Київської області обвинуваченому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. У ході розгляду апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції відхилив доводи сторони захисту та залишив вирок суду першої інстанції без змін. Обвинувачений перебуває під вартою», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», минулого року на заставу для мільйонера-наркоділка скидалася вся Україна, а нещодавно суд засудив його дружину за фільмування роботи ППО.

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