Сенсаційна поразка «Барселони» та щасливий квиток «ПСЖ»: стали відомі всі учасники плей-оф Ліги чемпіонів (відео)

У середу, 13 грудня, фінішували змагання у груповому турнірі Ліги чемпіонів, яку минулого сезону виграв «Манчестер Сіті». Відомі 16 клубів, які продовжуватимуть боротьбу за трофей.

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«Сіяними» при жеребкуванні пар 1/8 фіналу у понеділок, 18 грудня (початок — о 13:00), будуть команди, які посіли у групах перші місця: «Баварія», «Арсенал», «Реал», «Реал Сосьєдад», «Атлетико», «Боруссія» Д., «Манчестер Сіті» та «Барселона».

«Несіяними» стали другі клуби в квартетах: «Копенгаген», ПСВ «Ейндховен», «Наполі», «Інтер», «Лаціо», «ПСЖ», «Лейпциг» та «Порту». Додамо, що пару команд при жеребкуванні не можуть скласти клуби з однієї асоціації та команди, що грали в одній групі,

У 1/16 фіналу Ліги Європи вийшли команди, які фінішували у групах на третіх позиціях: «Галатасарай», «Ланс», «Брага», «Бенфіка», «Фейєноорд», «Янг Бойз», «Шахтар» та «Мілан».

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Ліга чемпіонів. 6-й тур

Група Н

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«Порту» (Португалія) — «Шахтар» (Україна) — 5:3 (Галено, 9, 43, Таремі, 62, Пепе, 76, Франсіску Консейсау, 82 — Сікан, 30, Еуштакіо, 73, у свої ворота, Егіналду 86).

«Антверпен» (Бельгія) — «Барселона» (Іспанія) — 3:2 (Вермерен, 2, Янссен, 56, Іленікена, 90+3 — Торрес, 43, Гую, 90+1).

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Підсумкове становище команд: 1. «Барселона» — 12 очок; 2. «Порту» — 12; 3. «Шахтар» — 9; 4. «Антверпен» — 3.

Група Е

«Атлетико» (Іспанія) — «Лаціо» (Італія) — 2:0 (Грізманн, 6, Ліно, 51).

«Селтик» (Шотландія) — «Фейєноорд» (Нідерланди) — 2:1 (Пальма, 33, з пенальті, Лагербільке, 90+1 — Мінте, 82).

Підсумкове становище команд: «Атлетико» — 14; 2. «Лаціо» — 10; 3. «Фейєноорд» — 6; 4. «Селтик» — 4.

Група F

«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — «ПСЖ» (Франція) — 1:1 (Адеємі, 51 — Заїр-Емрі, 56).

«Ньюкасл» (Англія) — «Мілан» (Італія) — 1:2 (Жоелінтон, 33 — Пулішич, 59, Чуквуезе, 84).

Підсумкове становище команд: 1. «Боруссія» — 11; 2. «ПСЖ» — 8; 3. «Мілан» — 8; 4. «Ньюкасл» — 5.

Група G

«Црвена Звезда» (Сербія) — «Манчестер Сіті» (Англія) — 2:3 (Хван Ін Пом, 76, Катай, 90 +1 — Хемілтон, 19, Бобб, 62, Філліпс, 85, з пенальті).

«Лейпциг» (Німеччина) — «Янг Бойз» (Швейцарія) — 2:1 (Шешко, 51, Форсберг, 56 — Коллі, 53).

Підсумкове становище команд: 1. «Манчестер Сіті» — 18; 2. «Лейпциг» — 12; 3. «Янг Бойз» — 4; 4. «Црвена Звезда» — 1.

Змагання у Лізі чемпіонів відновляться поєдинками 1/8 фіналу (перші матчі — 14, 20 та 21 лютого 2024-го, поєдинки у відповідь — 5, 12 та 13 березня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямій трансляції поєдинок Ліги конференцій «Зоря» — «Брейдаблік».

Фото ФК «Антверпен»

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