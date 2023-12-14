«Шахтар» забив тричі у лігві «Порту», але залишився без Ліги чемпіонів: відеоогляд матчу

У середу, 13 грудня, донецький «Шахтар», який достроково забезпечив собі єврокубкову весну, в поєдинку на стадіоні «Драгау» у португальському Порту проти однойменного клубу бився за друге місце у групі та вихід до 1/8 фіналу турніру.

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Ліга чемпіонів. Група Н. 6-й тур

«Порту» (Португалія) — «Шахтар» (Донецьк, Україна) — 5:3

«Шахтар»: Різник, Матвієнко, Ракицький (Келсі, 72), Бондар, Гочолейшвілі, Криськів (Невертон, 59), Степаненко, Бондаренко (Назарина, 85), Судаков, Зубков (Егіналду, 86), Сікан.

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Голи: Галено (9, 43), Таремі (62), Пепе (76), Франсіску Консейсау (82) — Сікан (3), Еуштакіо (73, у свої ворота), Егіналду (88).

Оскільки команда Сержіу Консейсау обіграла донеччан у першій зустрічі (3:1), розклад перед протистоянням у Португалії був простим. «Шахтар» влаштовувала лише перемога, «Порту» ж міг дозволити собі зіграти і внічию.

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Але саме португальці повели у рахунку вже на 9-й хвилині, коли злий геній гірників Галено забивав уже у порожні ворота (у першому матчі суперників бразилець оформив «дубль») — 1:0.

Щоправда, ще у першому таймі «Шахтар» відігрався, коли свій 4-й у поточній Лізі чемпіонів гол забив Сікан. Задля справедливості зазначимо, що оборону господарів під час атаки чемпіона України збентежив асистент арбітра, який підняв прапорець, сигналізуючи про офсайд. Ще добре, що підопічні Пушича, на відміну від суперників, не зупинилися і довели справу до взяття воріт. А VAR показав, що положення «поза грою» не було і близько — 1:1.

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Ось тільки на перерву команди все ж таки пішли з перевагою «Порту». І знову Різника засмутив Галено, який у нинішній Лізі чемпіонів забиває винятково гірникам — 2:1.

Незабаром після перерви донеччани вкотре «обрізалися» на своїй половині поля, і Таремі не пробачив — 3:1. Саме час був сушити весла…

Щоправда, завдяки автоголу захисника «Порту» після удару Сікана гостям вдалося скоротити відставання у рахунку. Але «Порту» зусиллями найбільш вікового автора голу в історії Ліги чемпіонів 40-річного Пепе швидко поставив «Шахтар» на місце, а син головного тренера «Порту» Франсіску Консейсау, який вийшов на заміну, довів рахунок до розгромного. Але останнє слово все ж таки виявилося за хлопцями Пушича: точний удар бразильця Егіналду дещо скрасив підсумковий результат — 5:3.

Реалії такі, що чемпіон України фінішував на третьому місці у групі та продовжить виступи у Лізі Європи (жеребкування пар 1/16 фіналу — у понеділок, 18 грудня, о 14:00).

У паралельному поєдинку в квартеті «Барселона», яка достроково виграла групу, несподівано програла в Бельгії місцевому «Антверпену» — 2:3 (Торрес, 35, Гую, 90+1 — Вермерен, 2, Янссен, 56, Іленікена, 90+3).

Підсумкове становище команд: 1. «Барселона» — 12 очок; 2. «Порту» — 12; 3. «Шахтар» — 9; 4. «Антверпен» — 3.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у матчі зі скандальним пенальті переміг у чемпіонаті України «Верес».

Фото ФК «Порту»

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