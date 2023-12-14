37.14 / 37.68 40.16 / 40.95
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Ворог атакував Україну з повітря: ППО знищила 41 «шахед» з 42

8:18 14 грудня 2023
Фото ДСНС Одещини

Російські окупаційні війська продовжили завдавати ударів по містах і селах України — близько опівночі 14 грудня вони випустили 6 зенітно керованих ракет С-300 в напрямку Миколаївської та Херсонської областей.

Водночас загарбники атакували України ударними БпЛА Shahed-136/131. Пуски здійснювались хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда — Крим та Приморсько-Ахтарськ — РФ. Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих дронів, повідомили у Повітряних Силах.

Основним напрямком удару стала Одеська область.

«Цієї ночі захисникам неба вдалось збити 41 із 42 ударних БпЛА. Переважну більшість — в Одеській області», — йдеться у повідомленні Повітряних Сил.

РЕКЛАМА
Інфографіка Повітряних Сил ЗСУ

За попередніми дами, в регіоні внаслідок падіння уламків постраждали 11 осіб, з них 3 дитини. Загорівся легковий автомобіль та господарча споруда. Пошкоджень зазнали 11 поруч будівель, що розташовані поряд, повідомили в ДСНС.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що напередодні масованої атаки зазнала столиця України — внаслідок нічного ракетного удару по столиці постраждало понад 50 осіб.

РЕКЛАМА

458

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Вигляд салату

Новорічний салат «Мілан» від Людмили Борщ: готується на «раз-два», а післясмак залишається надовго

Іржа на унітазі

Надпотужний спосіб очистки унітазу від вапняного нальоту та сечового каменю: новий лайфхак від Марини Жукової (відео)

Щастя так близько

До щастя залишилось кілька днів: у кого зі знаків Зодіаку зміниться життя з 15 грудня

Засніжене місто

Овнам — покращення справ, а Стрільцям — успіх у починаннях: що обіцяють зорі, Анжела Перл та погода 14 грудня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту