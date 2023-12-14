Ворог атакував Україну з повітря: ППО знищила 41 «шахед» з 42

Російські окупаційні війська продовжили завдавати ударів по містах і селах України — близько опівночі 14 грудня вони випустили 6 зенітно керованих ракет С-300 в напрямку Миколаївської та Херсонської областей.

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Водночас загарбники атакували України ударними БпЛА Shahed-136/131. Пуски здійснювались хвилями з трьох напрямків: Балаклава, Чауда — Крим та Приморсько-Ахтарськ — РФ. Загалом зафіксовано пуски 42 ворожих дронів, повідомили у Повітряних Силах.

Основним напрямком удару стала Одеська область.

«Цієї ночі захисникам неба вдалось збити 41 із 42 ударних БпЛА. Переважну більшість — в Одеській області», — йдеться у повідомленні Повітряних Сил.

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Інфографіка Повітряних Сил ЗСУ

За попередніми дами, в регіоні внаслідок падіння уламків постраждали 11 осіб, з них 3 дитини. Загорівся легковий автомобіль та господарча споруда. Пошкоджень зазнали 11 поруч будівель, що розташовані поряд, повідомили в ДСНС.

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Нагадаємо, що напередодні масованої атаки зазнала столиця України — внаслідок нічного ракетного удару по столиці постраждало понад 50 осіб.

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