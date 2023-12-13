Жителів київської багатоповерхівки, яка постраждала під час ракетного удару, тимчасово розмістять у будівлі школи, — КМВА (фото, відео)

Мешканців багатоповерхового житлового будинку в Дніпровському районі столиці, який зазнав найбільших пошкоджень внаслідок нічної ракетної атаки на столицю тимчасово прихистять в «пункті незламності».

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За словами очільника КМВА Сергія Попка, його відкрили на території школи № 98, що розташована поруч. Дітей, які вчаться в цьому навчальному закладі планують перевести на дистанційну форму навчання.

Постраждалих забезпечать теплом, гарячими напоями, інтернетом, зв’язком та першою медичною допомогою.

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Очільник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що удари по Києву ворог міг наносити ракетами 48Н6 з комплексу «С-400». «Ціль росіян — об"єкт критичної інфраструктури. Нам відомо, куди вони б"ють», — додав він.

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Фото прокуратури

Фото прокуратури

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В Офісі генпрокурора повідомили про початок досудового розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). «За даними слідства, 13 грудня 2023 року збройні сили рф здійснили ракетний обстріл обʼєктів цивільної інфраструктури м. Києва ймовірно з балістичного озброєння. Зафіксовано падіння уламків ракет у 4 районах столиці», — йдеться у повідомленні.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що пошкоджений і будинок, і дитячий садок, розташований поруч. У дворі згоріли припарковані авто, а також повилітали шибки в прилеглих будинках та школі.

«Мешканців пошкодженого будинку оперативно евакуювали вночі. Наразі тривають слідчо-оперативні дії, після яких людям дозволять забрати необхідні речі, а вибиті шибки комунальники затягнуть плівкою. Після цього місто розпочне свою експертизу — якщо несучі конструкції будинку неушкоджені, ми оперативно відновимо житло, аби мешканці якомога швидше повернулись до своїх домівок. Якщо ж пошкодження конструкцій критичні, будемо розглядати варіант капітального відновлення будинку. Відновлювати доведеться і дитсадок», — додав він.

Напередодні ворог атакував дронами-камікадзе південні регіони України — 9 з 15 БПЛА були збиті.

Нагадаємо, що в Україні діють програми з фінансування відновлення пошкодженого через війну майна українців.

Фото прокуратури

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