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Події

На Київщину насувається негода: що відомо

10:16 14 грудня 2023
Працюють енергетики

Погода у Київській області 14 грудня погіршиться. Тому енергетиків переводять на посилений режим роботи.

Про це повідомили у компанії ДТЕК.

За прогнозами синоптиків, сьогодні протягом дня в Київській області очікується мокрий сніг, дощ та пориви вітру.

«Через це енергетики переходять в посилений режим роботи та готуються ліквідовувати наслідки аварій в разі їх виникнення», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що фахівці Укргідрометцентрі повідомили, що сьогодні українцям потрібно чекати опадів. На півночі та сході очікуються помірний мокрий сніг, місцями можливий дощ. Крім того, на дорогах ожеледиця та налипання мокрого снігу. У південних, центральних та північно-східних областях пориви вітру до 15−20 м/с. Температура вночі та вдень у більшості областей від -1 до +4 градусів, а на півдні вдень до +13. Київ сьогодні теж накриє мокрий сніг та дощ. Стовпчики термометрів покажуть протягом доби від 0 до +2 градусів.

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