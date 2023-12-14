На Київщину насувається негода: що відомо
Погода у Київській області 14 грудня погіршиться. Тому енергетиків переводять на посилений режим роботи.
Про це повідомили у компанії ДТЕК.
За прогнозами синоптиків, сьогодні протягом дня в Київській області очікується мокрий сніг, дощ та пориви вітру.
«Через це енергетики переходять в посилений режим роботи та готуються ліквідовувати наслідки аварій в разі їх виникнення», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що фахівці Укргідрометцентрі повідомили, що сьогодні українцям потрібно чекати опадів. На півночі та сході очікуються помірний мокрий сніг, місцями можливий дощ. Крім того, на дорогах ожеледиця та налипання мокрого снігу. У південних, центральних та північно-східних областях пориви вітру до 15−20 м/с. Температура вночі та вдень у більшості областей від -1 до +4 градусів, а на півдні вдень до +13. Київ сьогодні теж накриє мокрий сніг та дощ. Стовпчики термометрів покажуть протягом доби від 0 до +2 градусів.367