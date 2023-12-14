Купіть пухнасті навушники: як обрати стильні аксесуари взимку

Нещодавно «ФАКТИ» публікували поради стиліста Матвія Калугіна щодо стильного та теплого образу із зимовим пуховиком. Зокрема, він радив обтислі легінси доповнювати максимально об’ємним пуховиком. Наступний допис стиліста стосується зимових аксесуарів.

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Шапки, шарфи та рукавички не тільки зігрівають в мінусову температуру, а й здатні радикально змінити настрій вашого образу.

Одна й та сама куртка може набриднути, якщо носити її щоденно. Але декілька варіантів різнопланових теплих аксесуарів врятують ситуацію та виведуть ваші образи на новий рівень.

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Більш того, ви можете добирати їх в різній фактурності, кольорах та естетиці, під різні випадки та настрій, ділиться стиліст Матвій Калугін й радить звернути увагу на певні тренди.

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«Обирайте капори, зокрема грубішого плетіння, капори зі вбудованим шарфом, які є практичним та оригінальним рішенням.

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Можете купити вузькі шарфи, або зі штучного хутра.

Комірці на застібці не дуже практичні, але сподобаються трендсеттерам.

Пухнасті панамки із мохеру чи штучного хутра — це теж дуже стильно.

Знову у моді хутряні навушники.

Придбайте пухнасті рукавички, які можуть бути виконані зі вставками овчини чи штучного хутра. Мітенки — трендова та практична альтернатива рукавичкам для тих, хто не випускає телефону з рук".

Проте, нагадує стиліст, не варто гнатися за усіма трендами. Сприймайте інформацію критично, обирайте підходящі речі під свій стиль та образ життя, зважуйте всі «за» та «проти» перед покупкою.

Раніше стиліст стверджував, що саме дублянки оригінального крою правитимуть бал трендів цієї зими.

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