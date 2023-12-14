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«Викарабкуюсь»: тяжко хвора Катерина Тишкевич вперше вийшла на зв’язок

12:02 14 грудня 2023
Катерина Тишкевич

Тяжко хвора Катерина Тишкевич, за життя якої вже понад десять днів борються лікарі, вперше вийшла на зв’язок. Акторка опублікувала фото з лікарняної палати, на якому намагається посміхатися, та повідомила про свій стан.

«Викарабкуюсь. Дякую за вашу підтримку, молитви та донати. Попереду шлях відновлення», — коротко написала Катерина.

Поряд з нею в клініці в Одесі постійно перебувають її чоловік Валентин Томусяк та мама Наталя, яка є лікарем. Жінка розповіла, що досі достеменно не вдалося визначити причину сепсису.

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«Вже десять днів моя донечка перебуває у вкрай тяжкому стані. Досі достеменно невідомо, що саме до цього призвело. Але найкращі медики цілодобово б'ються за її життя. Ми з Валіком завжди поруч та отримуємо від вас багато слів підтримки та побажань якомога швидше одужати», — написала мама Катерини та подякувала усім за підтримку.

Вона впевнена, що донька зможе подолати хворобу, адже у неї «ще багато справ у цьому світі».
«Щиро дякую вам всім за допомогу в такий складний для нас час. Катя дуже сильна та в неї ще купа справ у світі. Тому боремося!» — зазначила пані Наталія.

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Нагадаємо, Катерина понад вісім років страждає від головних болей. Лікарі довго не могли встановити діагноз. Припускають, що причиною є функціональне порушення роботи головного мозку, спричинене родовою травмою.

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Катерина вже перепробувала всі традиційні та нетрадиційні методи лікування. Перед початком війни вона повідомляла, що погодилась на експериментальний курс і сподівалась на одужання. 12 грудня стало відомо, що Катерині стало гірше, в неї розвинувся сепсис.

Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

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