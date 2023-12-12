«Намітилась слабка позитивна динаміка»: чоловік важкохворої Катерини Тишкевич розповів про її стан

Чоловік важкохворої Катерини Тишкевич, яка вже тиждень перебуває у стані медикаментозної коми, звернувся до користувачів соцмереж та подякував за підтримку. Валентин Томусяк розповів, що 29-річна акторка перебуває в одній з клінік Одеси у відділенні інтенсивної терапії, лікарі продовжують боротися за її життя. Стан Катерини все ще дуже важкий, проте намітилась слабка позитивна динаміка.

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«Вийшли лікарі і сказали, що насправді від сьогодні нарешті намічається позитивна динаміка. Що нарешті, саме з сьогоднішнього дня, вони хоча би намацали якусь опору. Стан Каті для них усе ще залишається важким, вони кажуть, що шлях ще довгий, але, слава Богу, позитивна динаміка є. Зараз її вивели зі сну, аби подивитись, як вона може дихати самостійно. Вона подихала, і нарешті в неї вийняли цю трубку з рота і одягли кисневу маску. Поки що так», — розповів Томусяк.

Також він висловив подяку усім, хто долучився до збору коштів на лікування акторки, бо ж рахунки дуже великі. Лише за перший тиждень витратили понад 360 тисяч гривень. За добу завдяки підтримці небайдужих вдалося зібрати суму, щоб продовжити лікування. Зараз, каже Валентин, збір закрито, але кожна молитва за Катю, добре слово можуть допомогти їй на шляху до одужання.

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«Дехто питав, яка ще потрібна допомога… Повірте, кожна ваша молитва, кожне ваше побажання та навіть просто думка вже є підтримкою і допомогою. Це те, що дає сили триматися», — сказав Валентин.

Нагадаємо, Катерина Тишкевич вже майже 8 років страждає від головних болей невідомого походження. Лікарі не могли встановити їй точний діагноз. Перед початком повномасштабного вторгнення акторка мала їхати на обстеження до спеціалізованої клініки в Данії, проте там виявилася дуже велика черга. Тоді акторка оголосила збір, щоб оплатити рахунок і навіть здала свій будинок в оренду.

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Катерина раніше розповідала, що випробувала вже всі традиційні і нетрадиційні методи лікування. Вона сподівалася, що її стан покращиться після відновлення та відпочинку на Шрі Ланці. Проте це не дало очікуваного результату.

10 грудня стало відомо, що Катерина Тишкевич потрапила до реанімації через сепсис. Що стало його причиною, достеменно не відомо. За словами чоловіка артистки, найбільше постраждали легені, печінка та серце.

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