Легендарна співачка Алла Пугачова рідко розповідає про своє особисте життя, але в цьому їй «допомагають» діти, зокрема, «довговолоса блондинка в модних джинсах» Ліза Галкіна.

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Так, днями гуморист Максим Галкін опублікував відео, яке, вочевидь, було зроблено з метою реклами сервісу доставки квітів.

«Діти, ви вже придумали, що ми мамі подаруємо на День матері?» — запитує Максим у ролику.

Гаррі запропонував подарувати квіти, а Ліза — улюблене тістечко. Але потім дівчинка «видала» сімейну таємницю: «Мама ж 26 листопада буде у Лондоні на вечірці із подружками!»

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У мережі в фан-групах Пугачової стали докоряти дівчинці, яка розповіла про місцеперебування співачки, але на відео Максим не зробив донечці зауважень — яка кому справа до того, з ким і де буде зустрічатися співачка?

Тим більше, що в рф дізналися про ще один «секрет полішинеля» Примадонни: виявляється, у неї є квартира на Brickell Avenue в Маямі (США), про яку раніше нічого не було відомо.

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Журналісти пропагандистського телеканалу встановили, що Алла Пугачова з недавніх пір володіє житлом, яке раніше було оформлено в оренду та використовувалося для проживання під час її гастролей у Сполучених Штатах.

Імовірно, востаннє Алла Пугачова перебувала там у 2009 році, після чого квартира була придбана Христиною Орбакайте (очевидно, щоб приховати справжнього власника, оскільки Христина ніколи в цій квартирі не жила). Потім квартира як подарунок перейшла чоловікові Крістіни Орбакайте, а потім — синові Христини Микиті Преснякову.

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Торік, коли Алла Борисівна з чоловіком переїхала до Ізраїлю, вона знову стала власником квартири на Brickell Avenue. Інформація про угоду з'явилася у відкритих реєстраційних даних США через рік, тому інформація стала відома лише зараз. При цьому, згідно з документами, квартира була не подарована бабусі внуком, а продана, при цьому сума угоди не розголошується.

Тобто, російські журналісти замість того, щоб тримати під контролем статки олігархів та кремлівських чиновників, пхають свого носа до приватного життя «звичайних», хоч і відомих людей, і роблять з цього страшенну сенсацію. Але Алла Борисівна не терпить неповагу й завжди знає, як їм відповісти.

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