Стали відомі всі потенційні суперники «Шахтаря» в 1/16 фіналу Ліги Європи

У четвер, 14 грудня, у Лізі Європи, яку минулого сезону виграла іспанська «Севілья», фінішував груповий турнір.

Своїх можливих суперників перед жеребкуванням 1/16 фіналу, що відбудеться у понеділок, 18 грудня (початок — о 14:00), дізнався чемпіон України «Шахтар», який не зміг після поразки на полі «Порту» (3:5) пробитися до плей -оф Ліги чемпіонів. Підопічні Маріно Пушича зіграють з одним із клубів, які посіли у групах ЛЄ другі місця, — «Фрайбургом» (Німеччина), «Марселем» (Франція), «Спартою» (Чехія), «Спортингом» (Португалія), «Тулузою» (Франція), «Ренном» (Франція), «Ромою» (Італія) або «Карабахом» (Азербайджан).

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Зазначимо, що переможці груп Ліги Європи — «Вест Хем» (Англія), «Брайтон» (Англія), «Рейнджерс» (Шотландія), «Аталанта» (Італія), «Ліверпуль» (Англія), «ВІльярреал» (Іспанія), «Славія» (Чехія) та «Байєр» (Німеччина) — безпосередньо пробилися до 1/8 фіналу.

Додамо, що матчі 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 15 та 22 лютого.

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Поки ж «Шахтар» вирушив до далекої Японії, де 18 грудня проведе благодійний матч проти ФК «Авіспа Фукуока», який посів у чемпіонаті країни 7-е місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у Лізі чемпіонів сенсаційно обіграв «Барселону».

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Фото ФК «Шахтар»

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