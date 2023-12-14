Відлига та тепла погода: антициклон Fiona буде панувати аж до Різдва

Як і обіцяли синоптики, в Україні вже від сьогодні зміниться погода.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, вже завтра західний антициклон Fiona витіснить циклоном на ім'я Vahja.

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Опадів у більшості областей України не передбачається, лише на півдні та сході затримаються не надовго мокрий сніг та дощ.

«Сьогоднішню, прямо скажемо, не найкращу погоду „на любителя“, пов'язану з циклоном на ім'я Vahja, вже завтра витіснить, надає потиличників і зажене за межі західний антициклон Fiona», — пише Діденко.

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Погода залишатиметься переважно хмарною та вологою. Температура повітря протягом дня п'ятниці коливатиметься від 2 морозу до 3 тепла, на півдні очікується +2…+7 градусів. При підмерзанні — ожеледиця.

У Києві 15 грудня опади малоймовірні. У столиці вночі та вдень від 2 морозу до 2 тепла. На дорогах слизько та мокро.

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Найнижчою очікується температура повітря у ніч на суботу, на 16 грудня — 3…-9 градусів морозу.

«Далі, скільки бачить синоптичне око, аж до Різдва — відлига, тепла погода», — зазначає синоптикиня.

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Раніше синоптики розповіли, якої погоди чекати українцям взимку.

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