Ветеран війни став ведучим популярного телепроєкту

Ветеран війни, учасник національної збірної на міжнародних змаганнях «Ігри нескорених» Олександр Будько («Терен») став одним з ведучих ранкового шоу. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі повідомив Єгор Гордєєв, разом з яким Олександр буде вести спеціальну рубрику «Долати бар’єри» у проєкті «Сніданок з 1+1».

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Олександр «Терен» — доброволець батальйону «Карпатська Січ», який у травні 2022 року під час боїв на Харківщині отримав важке поранення, втративши обидві ноги. Зараз Олександр ходить на протезах, займається спортом та надихає своїм прикладом всіх, хто намагається впоратися з проблемами.

«Терен» став моїм напарником у моїй голові одразу на першому знайомстві, — написав Єгор. — Олександр Будько, якого всі знають як Сашка «Терена», без будь-якого досвіду пішов добровольцем на війну, де втратив обидві ноги, проте не втратив віру в себе та в майбутнє. Маємо розповідати про таких людей і допомагати іншим, хто стикнувся з такими ж проблемами в житті".

Під час ефірів Єгор та Олександр підійматимуть теми подолання психологічних барʼєрів, як дітям реагувати на людей з протезами змалку, як створювати безбар'єрний простір навколо і чому це важливо, а також про транспорт без барʼєрів.

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«ФАКТИ» писали, що Олена Кравець після гучного скандалу закрила своє шоу.

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