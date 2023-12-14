В Україні з'явиться держстандарт соціально-психологічної реабілітації осіб з ігровою залежністю

В Україні з'явиться державний стандарт із соціально-психологічної реабілітації осіб з ігровою залежністю. Впровадження держстандарту стало темою круглого столу «Обговорення соціальної послуги із соціально-психологічної реабілітації осіб з ігровою залежністю», ініційованого ГС «Центр відповідальної гри» (RGC).

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Участь у заході взяли представники Мінсоцполітики, МОЗ в особі державної установи «Інститут судової психіатрії МОЗ України», Нацсоцслужби та державної установи «Центр громадського здоров'я МОЗ України», КРАІЛ, місцевих органів влади, установ, що спеціалізуються на наданні допомоги особам з ігровою залежністю (клініки МЕДЛЮКС, клініки «АТОС», клініки REHAB, Центру адиктології «New Life», Центру відновної та психосоматичної медицини «RECOVERY», Міжнародної антинаркотичної асоціації, КНП «КМНКЛ «Соціотерапія» та ін.), а також наукові діячі, лікарі-психіатри, психологи, юристи та інші зацікавлені особи, які займаються проблематикою ігрової залежності.

Організатори азартних ігор на заході були представлені компанією Favbet — основним меценатом проєкту, який уже понад рік послідовно підтримує всі його етапи, від першого національного дослідження ігрової залежності до практичного втілення рекомендацій щодо його результатів.

«Вже зараз ініціатива Центру відповідальної гри та МОЗ України дала відчутний поштовх для пошуку нових форматів допомоги тим категоріям осіб, які потребують підтримки на шляху до подолання ігрової залежності. Наступний важливий крок — зробити так, щоб послуги соціально-психологічної реабілітації почали жити на практичному рівні, а їхні потенційні користувачі чітко розуміли, де і як вони можуть їх отримати», — зазначила представниця Favbet Ксенія Тюрікова, додавши, що новий проєкт — продовження системних зусиль компанії щодо створення екосистеми соціально відповідального бізнесу в ігровому сегменті

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Юрій Юрчук, Ксенія Тюрікова, Костянтин Аймедов. Фото надане партнером

Про практичний аспект реалізації державного стандарту із соціально-психологічної реабілітації осіб з ігровою залежністю під час круглого столу говорила керівниця RGC Ольга Ісаєва. Вона зазначила, що для ефективного функціонування системи надання соціальної послуги людям, залежним від азартних ігор, важливо налагодити комунікацію між відповідними державними інституціями, організаторами азартних ігор, а також тими, хто надає соціальну послугу.

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Ольга Ісаєва. Фото надане партнером

Представниця державного регулятора у сфері організації та проведення азартних ігор Христина Дутка повідомила, що КРАІЛ вітає впровадження такого державного стандарту, адже як державний орган зможе пропонувати гравцям відповідні послуги та мінімізувати прояви ігрової залежності.

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Христина Дутка. Фото надане партнером

Ірина Іванчук із Центру громадського здоров'я МОЗ України наголосила на необхідності розмежування сфер впливу, компетенцій медичних та соціальних сервісів, щоб мати можливість розрізняти, де надається соціальна послуга, а де — медична.

Професор, доктор психологічних наук, керівник реабілітаційних програм клініки «АТОС» Сергій Болтівець наголосив, що метою надання цієї послуги є збереження життя людини, тому у суспільстві має бути сформована готовність до отримання психологічної, психотерапевтичної чи медичної допомоги.

На важливий аспект у подоланні ігрової залежності звернув увагу керівник Центру адиктології New Life Ярослав Гарнога, який зазначив, що 95% гравців з України розглядають гру як заробіток, а отже, існує потреба роз'яснювати на державному рівні, що насправді гра — це не заробіток.

Ярослав Гарнога, Сергій Болтівець. Фото надане партнером

Проєкт державного стандарту надання послуги із соціально-психологічної реабілітації осіб з ігровою залежністю буде опублікований на сторінці RGC у фейсбуку, і долучитися до розробки цього соціального документа зможе кожна зацікавлена людина.

Олександр Ніжельський, Ірина Тарасюк, Сергій Шум, Любомир Питель. Фото надане партнером

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