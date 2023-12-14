«Зоря» розгромила «Брейдаблік» і заробила пів мільйона євро: відеоогляд матчу Ліги конференцій

У четвер, 14 грудня, луганська «Зоря», яка перемогла «Брейдаблік» у гостях (1:0), провела в польському Любліні проти ексчемпіона Ісландії номінально домашній поєдинок групового турніру Ліги конференцій.

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Ліга конференцій. Група В. 6-й тур

«Зоря» (Луганськ, Україна) — «Брейдаблік» (Коупавогюр, Ісландія) — 4:0

«Зоря»: Сапутін (Жилкін, 90+1), Боль (Алефіренко, 82), Батагов, Джордан, Снурніцин, Мічин (Нагнойний, 68), Мішньов (Жан Клод, 68), Чурко, Горбач, Антюх (Бугай, 82), Герреро.

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Голи: Герреро (2), Мумінович (11, у свої ворота), Мічин (19), Горбач (76).

Перед останнім у році, що минає, поєдинком наставник «Зорі» Юрій Коваль пообіцяв, що його підопічні, позбавлені турнірної мотивації, боротимуться з ісландцями і за честь клубу, і за клубний рейтинг України, і за призові від УЄФА.

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І слова фахівця не розійшлися зі справою. Вже через 20 хвилин після стартового свистка рефері з Чехії «Зоря» завдяки голам панамця Герреро, серба Мічина та «самострілу» захисника «Брейдабліка» Муміновича громила суперника — 3:0.

У час, що залишився до фінального свистка, забити могли як одні, так і інші (гравці «Брейдабліка» з новим головним тренером зовсім не виглядали хлопчиками для биття). Але в результаті удача ще раз посміхнулася «Зорі», коли Горбач на 76-й хвилині забив свій третій гол у нинішній єврокампанії — 4:0.

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Відмінне завершення, м'яко кажучи, не найуспішнішого року в історії «Зорі», яка, до речі, здобула свою найбільшу перемогу за 50 років виступів у єврокубках (раніше луганчани тричі громили суперників з рахунком 3:0 — у 2014-му «Лачі», у 2015-му «Шарлеруа» та у 2020-му АЕК). Та ще й 500 тисяч євро призових від УЄФА за перемогу заробили луганці перед відпусткою.

У паралельному матчі в групі ізраїльський «Маккабі» з Тель-Авіва в сербському місті Бачка-Топола здолав бельгійський «Гент» — 3:1 (Каніховські, 9, Захаві, 24, 61 — де Сарт, 50) і, вигравши групу, безпосередньо пробився до 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Підсумкове становище команд: 1. «Маккабі» — 15 очок; 2. «Гент» — 13; 3. «Зоря» — 7; 4. «Брейдаблік» — 0.

Додамо, що жеребкування пар 1/16 фіналу Ліги конференцій відбудеться у понеділок, 18 грудня (початок — о 15:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Зоря» зазнала розгромної поразки на полі «Гента» і втратила шанси на вихід із групи Ліги конференцій.

Фото ФК «Брейдаблік»

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