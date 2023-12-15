Сенат США відкладає канікули: засідання відбудуться наступного тижня

Демократи в Сенаті заявили, що палата, яка повинна була піти на канікули до другого тижня січня, збереться на засідання в понеділок, 18 грудня. Раніше «ФАКТИ» писали, що експерти попередили Білий дім про сумні наслідки нерішучості в питаннях допомоги Україні.

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«Члени Сенату повинні бути тут наступного тижня», — заявив лідер сенатської більшості Чак Шумер 14 грудня у другій половині дня.

Рішення про продовження роботи Сенату, навіть коли члени Палати представників роз'їхалися по домівках на канікули, було прийнято після того, як палата не змогла завершити деякі зі своїх пріоритетних завдань, включаючи прийняття надзвичайного пакету законів про національну безпеку з наданням допомоги Україні і нових положень про прикордонну політику.

«Для України, Америки, західної демократії на карті стоїть занадто багато, щоб припинити роботу просто зараз. Ми повинні продовжувати говорити, ми повинні продовжувати працювати», — сказав лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер.

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14 грудня сенатори продовжили переговори щодо додаткового запиту Білого дому на суму 106 млрд доларів на національну безпеку, який включає 60 млрд доларів військової та гуманітарної допомоги Україні.

Раніше повідомлялося, під час зустрічі з Байденом президент Зеленський сказав, що Україна бореться «за нашу і вашу свободу».

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